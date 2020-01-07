特斯拉降價 激活陸電動車企

中國電動車企2019年經歷過新能源汽車補貼政策縮水，2020年又面臨特斯拉下調中國製造Model3價格。近日，特斯拉宣布，中國製造Model3基礎車價從35.6萬元（人民幣，下同）下調至32.4萬元，再減去中國新能源補貼後，售價為29.9萬元，跌破30萬元。

中新社報導，消息一出，資本市場立馬反應。A股市場以比亞迪為代表等一些新能源汽車個股飄綠。據中國汽車工業協會發布的統計數據顯示，2019年11月份，新能源汽車產銷分別完成11萬輛和9.5萬輛，同比分別下降36.9%和43.7%。儘管去年前11個月，新能源汽車產銷分別增長3.6%和1.3%，但也告別了此前的大幅增長。 2019年，對中國新能源汽車行業毫無疑問是一次大考。特斯拉降價或成為中國電動車企的鮎魚，激活同行業企業。 從市場環境看，去年6月26日起，新能源汽車補貼政策實施調整，地方政府補貼取消，同時國家補貼標準降低50%以上。雖符合預期，但短期內車企必須熬過斷奶後的陣痛期。 恒大集團首席經濟學家兼恒大研究院院長任澤平指出，新能源汽車的財政補貼自2017年開始明顯退坡，2019年繼續加速退出。從競爭對手看，特斯拉在上海的中國工廠於2019年1月7日破土動工，12月30日國產的Model3正式在上海工廠交付，不到一年時間完成了建廠、量產和交付，並在近期宣布重磅降價，特斯拉在中國市場的組合拳快而有力。

市場研究機構Canalys高級分析師劉健森認為，中國政府在新能源汽車行業提供的多種激勵和補貼對推動新能源汽車市場效果顯著，但補貼減少和競爭增加讓中國新能源汽車製造商面臨不小挑戰。

他指出，中國新能源汽車初創企業將面臨壓力，而特斯拉則將迎來機遇，並將從其產品享受豁免車輛購置稅的利好中獲益。尤其是特斯拉中國製造的Model3具備價格優勢後，中國新能源車企承受的壓力將增大。

有觀察人士表示，特斯拉在國內的快速發展，加速了新能源汽車行業的洗牌，同時在特斯拉的帶動下，國內新能源汽車行業技術水平有望大幅提升，從而進一步降低國產新能源汽車成本，加速國內新能源汽車普及。

此外，特斯拉的國產化和成本不斷下降，必將帶動國內更多新能源汽車產業鏈企業或特斯拉中國合作夥伴的快速發展，因此國產新能源汽車產業鏈也將迎來難得發展機遇。