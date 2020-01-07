2019上海新十大地標建築 揭曉

上海新十大地標建築出爐，其中浦東上海中心大廈（圖中最高樓）、東方明珠塔（圖中中央位置紅色球體）、金茂大廈（圖中中間較矮建物）都入選。 中新社 分享 facebook 由中國建築文化研究會主辦的2019「上海新十大地標建築」評選活動6日在滬揭曉。本次活動就改革開放以來建成的上海城市地標建築進行評選，評選活動選取自1978年至2019年年底竣工的項目，從建築文化、建築美學、影響力等方面評選出上海新十大地標建築。

中新社報導，它們分別是：上海中心大廈、上海虹橋樞紐中心、金茂大廈、東方明珠廣播電視塔、上海國際傳媒港、上海新天地、進博會展覽館（上海國家會展中心）、上海東方體育中心、上海大劇院、世博會文化中心。

參評專家們認為，上海中心大廈的巨型高層地標式摩天樓建築，螺旋式上升的造型延緩了風流，使得建築能够禁得起颱風的考驗，為上海增添了新的天際線。

上海虹橋樞紐中心將航空、高速鐵路、磁懸浮、地鐵等多種交通方式結合在一起，是城市交通建設的一大創新，在國際上前所未有。

金茂大廈造型選取中國傳統建築元素，同時採用極具時代性的材料，體現了傳統與現代的完美結合。

東方明珠廣播電視塔獨特的造型已經成為上海市的一張名片。

上海國際傳媒港則被評價為將傳媒、文化、科技未來的可能性與上海城市未來發展的可能性都熔鑄其中，採用峽谷狀圍合空間匯聚活力，序列式軸線串聯功能地塊，其建築設計極具創造性與想象力。

值得一提的還有以曾經的居民區改造而成上海新天地，這裡如今是一個既具有典型上海歷史風貌，又融合西方特徵的時尚休閑文化娛樂場。專家們認為，這種創新性改造模式，為城市的發展帶來了新的活力，也給其他城市提供了模板。 進博會展覽館（上海國家會展中心）採用「四葉草」作為建築設計原型，被認為具有較強的建築藝術價值。

為承辦游泳世錦賽而建的上海東方體育中心造型優美飄逸，整體環境充分體現了水的靈性和動感。

上海大劇院按照中國古典建築亭的外形設計，屋頂採用兩邊反翹和天空擁抱的白色弧形，寓意天圓地方之說。

世博會文化中心集綜合演藝、藝術展示、時尚娛樂於一體，其造型呈現飛碟狀，不同角度和不同空間會呈現出不同形態。