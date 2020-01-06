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中國年輕人為何不結婚買房？90後更選擇投資自己

2020-01-06 16:53世界日報 記者呂佳蓉／北京6日電

年輕人為何不存錢？結婚買房太遙遠 「投資這個才實在」 中國新聞社
年輕人為何不存錢？結婚買房太遙遠 「投資這個才實在」 中國新聞社
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中國總以一個十年為畫分，分批討論每個世代人的不同性格。進入了2020年，意味著「90後」邁入而立之年，「00後」正值青春正旺，「10後」要邁入青春期，「20後」新的時代正要開始。

由於2020年是21世紀以來第二個10年結束，要邁向第三個10年，中國輿論開始關心起「90後」的人生轉變，也注意到「00後」的成就與權利。「90後」與「00後」邁向2020心情大不同。

20後誕生 90後而立喊老

2020年，第一批「90後」（即出生在1990年至1999年間）要邁入30歲，而當第一批「20後」誕生於世，中國「90後」網民留言的盡是，「90後大伯對20後祝福」、「時間如流水！我都是老阿姨了」。

華人世界對30歲的定義是「三十而立」，攢到「首付」沒有、第一台車有了沒有，是不是已經結婚？是近來中國「90後」的現實三問。但現實生活可能是，大部分這個世代的人像普通人一樣，躋身在城市角落，螻蟻般的生活工作，青春漸漸不再，但是煩惱接踵而至，是否要結婚、是否有足夠的存款，是現實生活最大的坎。

90後開放 自有消費邏輯

中國一名中國網民道出了「90後」面對的現實。故事是一名女網民從北京返鄉，和男友決定要共度餘生，曾經想努力在北京奮鬥安家，但現在覺得回家很好，安穩的生活更適合自己，種花養魚即能滿足日常。文末最後的評論是，「或許人，真的要放過自己，有時候你需要接受自己的普通。」真實反映中國第一批「90後」的生活寫照。

另一個深刻描繪中國這個世代人的心情是中國青年報一則「如果90後已然艱難，為什麼不對自己更好一點？」的報導。報導指出，「90後」常被認為是不懂事的一代，尤其是在消費上，上一代看待「90後」仍舊認為是一群不存錢的群體。報導為「90後」平反說，「90後」的年輕人興趣多樣，生活方式不盡相同，體現在消費行為自然千差萬別。

從中國的角度而言，1978年改革開放後，中國經濟飛躍成長，「90後」享受到改革開放以來後的社會上、消費上的開放，思想亦非鐵板一塊，截然與上一代有不同想法與眼界。

00後成年 即將主宰世界

至於「00後」，在迎向2020年之繼，這批人陸續將成年。中國媒體也點名了一些這世代的小名人，像是2003年出生台灣、後隨父母定居蘇州的女演員文淇，他在13歲時獲金馬獎最佳女配角。現在熱播的中國網路劇《慶餘年》，飾演男主角范閒小時候的童星韓昊霖，出生自2009年，他是最小的一批「00後」，但已是一位小戲骨。

邁入新的一個世代，「90後」與「00後」面對的一個是現實的環境，一個是「世界是你們」的環境，兩個世代群體看待新的一年有相當不同的體悟。

北京結婚

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