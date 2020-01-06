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陸經濟學家：老百姓已基本不存錢

2020-01-06 10:22聯合報 記者賴錦宏／即時報導

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強在上海召開的2020中國首席經濟學家論壇上表示，很多人在辯論中國是否要「保6」（經濟增速6%），但更重要的是未來5到10年中國的挑戰，是過去20年支撐增長的人口紅利和全球化紅利的終結和逆轉。

據明報網，2020中國首席經濟學家論壇4日到5日在上海召開。會上，邢自強認為，中國未來5年最大的挑戰是雙重的，即是國內人口老齡化和海外逆全球化脫鉤，如果中國進行全球化的策略，進行整個科技產業鏈的鼓勵創新，以及下一階段人民幣資產國際化，金融市場開放進入快車道，可能在未來的城市，未來的人民幣，以及未來的科技產業鏈走出不一樣的道路。

邢自強稱，儲蓄率下降，負債率提高。對於人口紅利的變化，邢自強說，中國的老百姓已經基本上不存錢了，新一代的「80後」、「90後」居民消費模式、生活模式很接近西方，所以居民儲蓄率下降，居民負債率迅速提高。

他認為，面對中國大陸市場人口老齡化，要解決將來養老系統的入不敷出的缺口，還是要盤活國有資產，中國跟希臘、義大利比起來，有大量的國有股權和資產，如果可以市場化改革，提升經營效率和激勵機制，它產生的紅利和資產回報足以去彌補中國將來的人口老齡化的負債。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強。（新浪財經網）
摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強。（新浪財經網）
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