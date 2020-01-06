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官方扶持民眾愛打卡 北京去年增250家實體書店

2020-01-06 10:14聯合報 記者賴錦宏／即時報導

北京城首家二十四小時書店--北京三聯韜奮書店總店，經過近兩年的改造升級，於去年十二月三十日重新開業。據中通社報導，工作日午間店內顧客都絡繹不絕，有客人表示，「比起網上，更喜歡在書店買書」。實體書店顯露出復甦的跡象，截至去年九月，北京實體書店一年來新增超過兩百五十家，同比增長近三成。

二〇一八年初，三聯書店在大陸政府部門支持下啟動服務能力提升工程，升級後的書店陳列圖書逾三十萬冊。書店還專門開闢了兩處用於舉辦文化活動的空間，設置了「數字(數位)閱讀」專區、「創意產品」專區、三聯書店「店史陳列館」等。據悉，該店於今年四月二十三日起恢復二十四小時營業。

據報導，書店的老顧客于先生表示，「比起網上，還是更喜歡在書店買書。還是要拿到手裡翻一番，才能確定到底是不是自己想要的書。」剛上大學的路女士則表示，「網上買書就像抽盲盒一樣，下單的時候不知道買來的書是好是壞。」

隨著網路的興起，民眾把更多的時間花在手機電腦上；另外有很多人選擇網上購書，實體書店因此受到較大衝擊。去年北京各大商圈、景點陸續進駐了多家連鎖品牌書店，其中部分書店甚至成為了「打卡地」，實體書店最近顯露出復甦的迹象。同時，北京推出了一系列管理辦法扶持實體書店，二〇一九年共有兩百三十九家書店獲得近一億元人民幣的資金扶持。

惟實體書店仍面臨許多問題，前流書店、盛世情書店等北京多家知名獨立書店去年相繼關閉。房租高、利潤薄、消費人群減少等問題就困擾著實體書店的發展。閱讀量下降也有關，數據顯示，二〇一八年大陸人均紙質閱讀量僅四點六本。

經過近兩年的努力整修，三聯韜奮書店總店於去年12月30日重張開業。（每日頭條）
經過近兩年的努力整修，三聯韜奮書店總店於去年12月30日重張開業。（每日頭條）
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