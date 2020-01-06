2020趨勢預測 版權將成陸文化產業重點

「中國文化產業年度發展報告2020」近日在北京發布，預測2020年度文化產業發展十大趨勢，即：文化市場體系日益健全、文化產業成為鄉村振興重要路徑、版權將成為文化產業關注重點、文化體育產業迎來發展新機遇等。

中新社報導，第十七屆中國文化產業新年論壇於1月4日到5日在北京大學舉辦，期間發布「中國文化產業年度發展報告2020」。

報告梳理2019年度十大產業關鍵詞，即：文旅融合、數字文產、5G+文化、AI科技賦能、區塊鏈技術、文博文創、夜間經濟、城市品牌、文物保護和創意產業園區。

2019年度文化產業十大特徵分別是：產業較快增長與結構持續優化、努力實現全面高質量發展、融合發展面向更廣更深、優質內容贏得市場認可、新技術賦能文化產業、文化新業態發展勢頭強勁、新技術與新業態激活新動能、文化消費市場持續擴大、短視頻深耕社會創新、文化產業成為拉動就業主力軍。

報告也預測了2020年度文化產業發展十大趨勢，即：文化法制建設持續推進、文化市場體系日益健全、公共文化服務體系穩步完善、文化產業成為鄉村振興重要路徑、版權將成為文化產業關注重點、文化體育產業迎來發展新機遇、產業國際合作深入拓展、區域差異日趨平衡、文化服務體驗化、文化生產技術化。

北京大學文化產業研究院副院長向勇表示，2019年是互聯網誕生50周年，也是以5G為代表的數字技術與文化產業進行深度融合的元年。在數字技術和各級政策推動下，文化產業作為新產業、新業態、新商業模式的發展重點賦能各行各業，「文化+科技」、「文化+旅遊」、「文化+創意」、「文化+服務」、「文化+金融」等呈現出全新的發展格局。