3利好加持 2020陸外貿企穩可期

儘管遭遇貿易戰、世界經濟不景氣等種種挑戰，大陸商務部稱，2019年初提出的「促進外貿穩中提質」任務已經完成。大陸專家認為，基於一系列利好因素，中國大陸外貿良好發展態勢2020年有望繼續保持。

據中新社報導，全球經濟與貿易或將否極泰來是大陸今年外貿企穩可期的利好因素之一。國際貨幣基金組織（IMF）認為2019年世界經濟增速可能只有3%，2020年或將達3.4%。另據世貿組織（WTO）預計，2020年全球商品貿易增速可能會放緩0.3個百分點至2.7%，但與2019年1.2%的預期相比有明顯提升。

中國國家發展和改革委員會對外經濟研究所綜合室副主任楊長湧表示，考慮到主要經濟體都在加大逆周期調節力度，中美就第一階段經貿協議文本達成一致等利好因素，2020年世界經濟將大概率與2019年持平或略好。

興業銀行首席經濟學家魯政委認為，全球經濟有所好轉有助於穩定外需，2020年中國大陸出口企穩可期。

新近生效的一系列多邊、雙邊自由貿易協定對中國大陸外貿的提振作用將日益凸顯，為利好因素之二。區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）已經啟動法律文本審核。大陸商務部國際司司長張少剛透露，2020年6月前完成審核工作「沒有問題」，預計今年11月前各國可履行完國內審批程序，RCEP有望在領導人會議上如期簽署。

中國國際問題研究院世界經濟研究所所長姜躍春稱，RCEP有利於擴大中國大陸和區域內其他國家的經貿和投資往來，為中國大陸出口和投資打開更大空間。

利好之三是中國大陸穩外貿力度正在加碼，逆周期調節政策也在持續推出。為擴大進口，中國大陸2020年下調冷凍豬肉、牛油果等消費品，以及部分先進設備、關鍵零部件和原材料等關稅稅率。今年2月22日前，還將全部落實WTO「貿易便利化協定」的剩餘措施，貿易成本將進一步降低。

此外，為對沖經濟下行壓力，近期中國大陸還在積極部署包括減稅降費、支持企業技術改造在內的多項措施穩定製造業增長，加快發展服務外包產業等。魯政委表示，這些政策一方面有助於提振出口，另一方面也有助於穩定消費及投資，帶動進口增長。