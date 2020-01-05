抗爭不消停 遊客跌6成 LV傳關銅鑼灣分店

香港知名的海洋公園宣布，因預期旅遊業景氣短期內難以回復，將取消今年薪資調整，並鼓勵員工申請無薪假或提前退休。LV也因銅鑼灣時代廣場拒絕降租，將關閉銅鑼灣時代廣場門店，為香港去年6月爆發反送中抗爭以來，全球最大精品集團LVMH首次收掉旗下在香港的門店。

海洋公園凍薪、放無薪假

香港文匯報報導，海洋公園表示，去年7至12月入境香港的旅行團及自由行遊客人數按年大跌超過6成，凍薪將避免可能需要的裁員方案。與此同時，海洋公園還將嚴格控制營運成本及開支，包括節省能源、暫停非緊急及非必要職位招聘、鼓勵員工申請自願無薪假或提早退休等。這是自2003年以來首次員工凍薪，管理層則曾於兩年前凍薪。園方形容這是一個不容易作出的決定，但認為凍薪可避免裁員。

另，LV目前在香港有八家門店，光是銅鑼灣就有兩家，分別位於利園商場及時代廣場。LVMH早前曾公布計畫2021年在香港國際機場開設第九家門店，但香港反送中抗爭持續已逾半年，銅鑼灣地區幾乎每個周末都有示威活動，使得當地零售業備受打擊。

LVMH首席財務長Jean-Jacques Guiony早前曾表示，去年8月和9月香港市場銷售額衰退了40%。

據悉，LVMH旗下的LV若關閉銅鑼灣時代廣場分店，將成為香港自去年6月反送中示威以來，該集團首次關店。對有關傳聞，時代廣場表示與各租戶均有簽訂保密協議，為尊重合約精神，不方便透露洽談內容和租約安排。