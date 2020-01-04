新希望涉足生鮮電商 上線「鮮小廚」

大陸最大的飼料和農牧企業新希望集團，旗下草根知本集團推出社區生鮮新零售「鮮小廚」，這是社區微型前置倉的生鮮電商。

界面新聞報導，鮮小廚所屬的公司是四川新希望鮮小廚電子商務公司，法人代表為徐大川，也是目前鮮小廚的總經理。

鮮小廚小程式界面顯示，該平台可以提供的商品以肉類、蔬菜、水果、乳製品等生鮮類為主，商品下方均寫有「即時購」和「預定」字樣。

選擇「即時購」，2公里內最快29分鐘送達；如果是選擇「預定」，當日20點前的訂單會在次日11點以後送達、或者前往門市自提，目前可以提貨的門市約有110個，其中多為新希望鮮生活門市。

根據「新希望鮮小廚」公眾號發布的訊息，一個月的時間，鮮小廚已在成都、昆明等城市佈局近200個社區微倉，會員增長近萬人。

徐大川表示，能否即時購，要看目前已開通的前置倉的功能，部分前置倉同時開通預訂和即時購的功能，另一部分則只接受預訂功能。

徐大川透露，在已開通即時購的前置倉中，即時購和預訂的訂單數占比差不多是6比4，但為了控制損耗，鮮小廚希望將來引導老顧客向預定訂單轉化，目前一份客單價的構成，基本是一個家庭買一份肉、二份蔬菜，加上水果。

鮮小廚在商品方面的優勢在於，擁有新希望乳品和肉品的供應鏈支持，例如產品清單顯示，低溫乳品全部來自新希望乳業，而新希望品牌的各類豬肉來自新希望自繁自養的智慧養豬場，牛肉、雞肉、雞蛋等產品同樣借助新希望自身供應鏈。

在徐大川看來，鮮小廚還可以借力新希望集團其他優勢，產生協同價值，「上游供應鏈的縱深與整合能力，直接影響生鮮平台未來的格局和長遠發展，新希望旗下嘉和一品，草根知本所布局的調味品、休閒零食，為鮮小廚做餐桌食材提供了獨有的供應鏈優勢；新希望鮮生活冷鏈作為全大陸城配冷鏈頭部企業，為鮮小廚跨區擴張提供了物流保障。」