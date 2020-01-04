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新希望涉足生鮮電商 上線「鮮小廚」

2020-01-04 21:02聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

大陸最大的飼料和農牧企業新希望集團，旗下草根知本集團推出社區生鮮新零售「鮮小廚」，這是社區微型前置倉的生鮮電商

界面新聞報導，鮮小廚所屬的公司是四川新希望鮮小廚電子商務公司，法人代表為徐大川，也是目前鮮小廚的總經理。

鮮小廚小程式界面顯示，該平台可以提供的商品以肉類、蔬菜、水果、乳製品等生鮮類為主，商品下方均寫有「即時購」和「預定」字樣。

選擇「即時購」，2公里內最快29分鐘送達；如果是選擇「預定」，當日20點前的訂單會在次日11點以後送達、或者前往門市自提，目前可以提貨的門市約有110個，其中多為新希望鮮生活門市。

根據「新希望鮮小廚」公眾號發布的訊息，一個月的時間，鮮小廚已在成都、昆明等城市佈局近200個社區微倉，會員增長近萬人。

徐大川表示，能否即時購，要看目前已開通的前置倉的功能，部分前置倉同時開通預訂和即時購的功能，另一部分則只接受預訂功能。

徐大川透露，在已開通即時購的前置倉中，即時購和預訂的訂單數占比差不多是6比4，但為了控制損耗，鮮小廚希望將來引導老顧客向預定訂單轉化，目前一份客單價的構成，基本是一個家庭買一份肉、二份蔬菜，加上水果。

鮮小廚在商品方面的優勢在於，擁有新希望乳品和肉品的供應鏈支持，例如產品清單顯示，低溫乳品全部來自新希望乳業，而新希望品牌的各類豬肉來自新希望自繁自養的智慧養豬場，牛肉、雞肉、雞蛋等產品同樣借助新希望自身供應鏈。

在徐大川看來，鮮小廚還可以借力新希望集團其他優勢，產生協同價值，「上游供應鏈的縱深與整合能力，直接影響生鮮平台未來的格局和長遠發展，新希望旗下嘉和一品，草根知本所布局的調味品、休閒零食，為鮮小廚做餐桌食材提供了獨有的供應鏈優勢；新希望鮮生活冷鏈作為全大陸城配冷鏈頭部企業，為鮮小廚跨區擴張提供了物流保障。」

徐大川還指出，與其它線上生鮮的不同，鮮小廚的配送方並非第三方公司、也不是自有人員配送，但他未透露具體的模式為何，「因為社區生鮮的特點就是貨毛利低、客單價低，而配送成本需要如何抵消，目前鮮小廚有自身的創新配送模式，因還在嘗試中不便透露。」

大陸最大的飼料和農牧企業新希望集團旗下企業推出了社區生鮮新零售「鮮小廚」。圖／界...
大陸最大的飼料和農牧企業新希望集團旗下企業推出了社區生鮮新零售「鮮小廚」。圖／界面新聞
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