夏斌：穩經濟是當前大局 今年GDP有希望到6%

大陸國務院參事、中國首席經濟學家論壇主席夏斌4日表示，新的一年，如果能兼顧解決結構風險等問題，經濟增速放緩到5.9％，甚至5.8％，未必不是一件好事。目前大陸經濟增長的動力還在，只要相關政策到位，2020年大陸經濟增速達到6%左右，是有希望的。

夏斌在上海舉行的中國首席經濟學家論壇年會（CCEF）上表示，大陸經濟仍在穩增長、控風險、促改革之間尋求艱難平衡，國民經濟實際運行政策會突出重點，總體看來仍然是一組組合的政策，兼顧了穩定、改革、發展三者之間的關係。

他認為，在全球金融負利率時代，各大央行紛紛擴表，全球已經出現了歷史上從未有過的巨量的負債背景之下，2020年的全球增長可能低於2019年的增長，而處於大國博弈中的中國大陸，多年累積的系統性風險隱患正在精準拆彈的微妙階段。

夏斌指出，當前的大陸經濟面對多年累積的系統性風險隱患，地方政府債務問題相當嚴重，整個經濟、社會處於風險的精准拆彈，而不敢輕易隨市場機制大面積化解風險的微妙時期。

在這樣的環境下，如果再一味過分強調GDP的增速，結果不是加劇系統性風險的積累，就是提前折騰掉幾十年改革開放帶來的國民財富，因此穩經濟是當前的大局，只有經濟穩住了，才能進一步改革開放，結構調整提供了基礎與前提。