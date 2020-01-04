路透：中國通脹目標維持3% 但也不排除破5%

北京一家市場内待售的豬肉。路透 分享 facebook

路透引述中國政策消息人士表示，中國計畫將2020年通脹目標維持在約3%，與2019年持平，但也不排除未來幾個月通脹率可能突破5%。這代表中國政府似乎不太擔心食品價格帶動的物價漲勢。但消息人士也坦承，將通脹率控制在3%以下，會是艱鉅任務。

中央社報導，受豬價高漲影響，中國2019年11月消費者物價指數（CPI）升幅創近8年新高，預料未來幾個月還將進一步上漲，投資人目前正密切關注這是否會促使決策官員調高年度通脹目標。

中國上月舉行中央經濟工作會議，路透報導引述三名知悉會議結論的消息人士指出，上月參加中央經濟工作會議的高階官員已同意將這一年度的通脹目標設定在3%左右，並將於3月初全國人民代表大會會議上公布。

但政策消息人士說，中國也不排除通脹率在未來幾個月突破5%的可能性，但估計不會持久。中央認為，隨著加大力度為豬肉價格漲勢降溫，物價漲勢可能在下半年放緩。

了解政策的內部人士表示，在擔憂債務和房地產泡沫風險的背景下，通脹率上升可能令中國政府對放鬆貨幣政策更趨謹慎，但政府的穩增長立場仍未改變。預計中國決策層將公布更多經濟扶持措施，包括增加基礎設施計畫支出、降低銀行存準率和貸款利率以支持經濟。

人民銀行1日宣布下調銀行存款準備金率以支撐經濟成長，這是人行自2018年初以來第8次下調存準率。報導引述消息人士表示，中國政府計畫將2020年經濟成長目標設定在6%左右，依靠增加基礎設施支出刺激經濟成長。

此外，新華社報導，中國國家主席習近平3日主持中央財經委員會第六次會議時，要求相關單位對黃河流域必須「下大氣力」進行保護、治理，朝生態保護和高質量發展；並推動成渝地區雙城經濟圈建設，在西部形成高質量發展的重要增長極，打造內陸開放戰略高地。