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胡華智靠無人機 打贏翻身仗

2020-01-04 01:36經濟日報 記者林宸誼／綜合報導

胡華智
胡華智
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億航智能日前在美國上市，募資約4,600萬美元，以發行價計算，億航市值為6.8億美元，成為全球首家上市的無人機企業。億航CEO胡華智是標準的航空迷，曾被認為是「神經病」，在公司發展最困難的時候，還睡了兩年辦公室，好在後來總算熬過來了。

同樣是無人機領域，億航總會被與同樣是在廣東的大疆做比較，甚至被認為營收和利潤相差甚遠，胡華智指出，大疆做得非常好，但億航和大疆不在一條賽道上，億航在自身的行業也會做得很好。新浪財經援引胡華智表示，億航近期還在陸續交貨，明年會增大出貨量，「億航的飛機不是賣不出去，或產不出來，而是控制出貨節奏，要保證出去的每台飛機都是安全的。」

億航的上市並非一帆風順，一度下調發行價，上市的時間也有所推遲，但上市這一天，對億航意義重大。

胡華智感性的說：「億航成功上市，讓他想到原本的一個個的困難，後來一個個的跨越，一下忍不住，眼淚都忍不住掉下來，上市給帶來最多的不是喜悅，而是一種肯定，是一個非常代表性的事件。」

從最開始，沒有人相信億航能做出這樣的產品，沒有人願意投資億航，甚至有人認為胡華智是「神經病」，而億航的上市，至少幫億航解決了一個外界信與不信的問題。億航在2016年到2017年遇到資金緊張問題，當時億航大部分現金被消耗掉，帳上剩下的資金非常少，億航依然頂住了這樣的壓力。那個時候，胡華智希望一天能當30個小時用。

2016年後半年到2017年，胡華智幾乎每天都住在辦公室，沒回過家，後來總算熬過來了，億航打了非常漂亮的翻身仗。

胡華智指出，今天IPO只是億航一個新的開始，相信未來的路還很長，希望大家會一直支持億航，為大陸的原創走向全世界奮鬥。

南方都市報報導，胡華智從小喜歡各種飛行器，夢想和最想做的事情就是載人飛行，對他來說，一架自動駕駛載人飛行器，是創建億航智慧最初和最終的目標。

胡華智15歲考上清華，畢業於清華少年班的電腦專業，18歲進入IT行業，2000年開發了全中國版圖的向量地圖，業務圍繞GIS（地理資訊系統）和即時通訊，隨後還成立「北京億航創世科技」，為2008年北京奧運會、2010年上海世博會、2010年廣州亞運會等重大專案，提供指揮調度系統解決方案，在業內有一定的名氣。

億航於2016年發布全球首款載人級自動駕駛飛行器，截至2019年12月5日，完成38台載人級自動駕駛飛行器商業化交付。

北京上海奧運

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