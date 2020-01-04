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華為前副總裁 寫人資傳奇

2020-01-04 01:34經濟日報 記者李仲維／綜合報導

張建國
張建國
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張建國的頭銜很多，過去20多年來，他先後任職華為副總裁、中華英才網總裁、華夏基石總經理等，他現在名片上印的是人瑞集團創辦人兼CEO。雖然稱呼不少，但張建國一直堅持做同一件事，人力資源，關於人的生意。

人瑞人才去年12月13日在港交所敲鐘上市，是大陸最大的靈活用工服務商，主要向大陸知名新興企業提供服務，至今服務逾半數獨角獸企業。張建國也身兼人瑞人才首席主席。

公開資料顯示，張建國16歲就上大學了，唸的是蘭州鐵道學院，研究所畢業後，他選擇留在學校，1987年暑假，在海南開發熱潮中，他打算去闖一闖，最起碼在開學前見識下外面的世界。

當時每周都有各種演講和聚會，不到兩個月時間，張建國的錢快花完了，他知道自己必須趕在開學前回到蘭州。走出象牙塔，出去闖世界的種子已埋在心裡了。

1990年，張建國初到深圳打零工，也留意報紙上的招聘資訊，半個月後，一個同學打電話跟他說，「有個公司，老闆很好，你去試試吧」，這家公司名叫華為。

張建國記得很清楚，他花了兩個半小時坐車到華為面試，當時老闆不在，是秘書出面接待的。4月底的深圳已經很熱，老闆從外面見完客戶回來先沖了個澡，出來後對他進行面試，「可以，留下吧」，月薪人民幣300元，公司中午有供餐。

在華為，張建國一待就是10年，經歷華為從20幾個人發展到2萬多人，他做了一年的開發、一年的生產部經理、三年的銷售，從1995年開始做人力資源，三年後，他成為華為第一個主管人力資源的副總裁。

張建國不諱言，自己根本沒學過人力資源管理，只是說公司讓你幹，你必須把它幹好。

2000年離開華為後，張建國花了一年時間在美國讀書，2001年回大陸後在華夏基石諮詢擔任總經理，為企業做人資管理的諮詢，客戶包括南方航空、大唐電信等。

2004年7月，張建國出任ChinaHR總裁，從2004年到2008年，四年讓ChinaHR銷售額從人民幣3,000萬元飆升到4億元，翻了13倍。

ChinaHR的從業經驗，讓張建國看到人力資源市場的巨大空間，於是在2010年，張建國創辦了人瑞，公司最初的業務很小，只從事職業技能培訓。2012年，人瑞迎來公司突破性的商機，在很短時間內為亞馬遜建立一支初具規模的大陸客服團隊。

從亞馬遜開始，人瑞除了百度、阿里巴巴、騰訊之外，還陸續拿下滴滴、今日頭條、美團、快手、蘇寧、京東、摩拜等客戶。目前人瑞在大陸擁有近3萬人的在職外包雇員，分布在大陸200多個城市，為這些一線知名企業提供服務。

人瑞人民幣面試

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