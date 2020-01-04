親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

債券承銷 工行稱冠

2020-01-04 01:36經濟日報 記者李仲維/綜合報導

債券市場是大陸直接融資體系的重要一部分，最新的2019年債券承銷排行出爐，工行、中行、建行和農行穩坐前四名。

中信證券承銷金額排名第五，是券商當中的第一名。

第一財經報導，優化融資機構，提升直接融資比重，是當前大陸金融供給側結構性改革的核心內容。自2010年起，共有近300家債券承銷機構發行超過18萬檔債券，目前大陸債券市場總規模已接近人民幣100兆元，是全球第二大市場。

Wind統計顯示，2019年大陸各類機構發行債券再創新高，達人民幣45.1兆元，但增速有所放緩，年增僅2%。

利率債發行總額為人民幣12.35兆元，年增9%。其中，國債發行4.16兆元，年增13%。地方政府債發行量最大，達4.36兆元，年增4%。政策性銀行債發行量為3.82億元，年增10%。

信用債整體發行量達人民幣14.81兆元，增幅29%。其中，金融債發行量增幅明顯，全年發行接近2.8兆元，年增55%。交易所市場上，私募債與可轉債的發行增速明顯，年增分別達124%與238%。

在債券承銷機構方面，傳統的工、農、中、建四大行優勢明顯，承銷金額、數量均位居前四名。

工商銀行以總承銷金額人民幣1.42兆元奪魁，工行已稱霸多年，這四大國有行也是債券承銷規模達兆元級別俱樂部的成員。

人民幣信用

延伸閱讀

金門縣府推出微信公眾號 民眾若在大陸有事可諮...

旺宏看好今年晶片市場回溫 不怕大陸積極扶植半...

瑞銀預估 大陸一、二季經濟將持續反彈

台資富邦華一銀行 獲准承銷寧波、重慶市政府債...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陸國產特斯拉Model3 降至130萬

2020-01-03 23:52

條碼支付互聯互通 跨大步

2020-01-04 01:39

富邦華一銀加入承銷地方債

2020-01-04 01:37

房企千億軍團 增至36家

2020-01-04 01:36

胡華智靠無人機 打贏翻身仗

2020-01-04 01:36

華為前副總裁 寫人資傳奇

2020-01-04 01:34

昆馬3月29日開跑 邀台灣明星跑者直播參賽

2020-01-03 21:07

外媒：豬價漲勢不會持久 中國通膨目標維持3％

2020-01-03 17:55

瑞銀預估 大陸一、二季經濟將持續反彈

2020-01-03 16:02

特斯拉陸產Model 3降價 人民幣30萬有找

2020-01-03 15:17

台資富邦華一銀行 獲准承銷寧波、重慶市政府債券

2020-01-03 11:33

去年調控620次 破紀錄

2020-01-03 01:54

去年二手車異地成交 價高23%

2020-01-03 01:54

陸調控房市趨嚴 地王進退兩難

2020-01-03 01:54

小米砸2,188億元 投資5G

2020-01-02 23:25

聯想前副總裁 加入陣營

2020-01-02 23:25

降準效應 陸股匯雙漲

2020-01-02 23:25

財新製造業PMI為51.5 與官方PMI不一致

2020-01-02 22:15

2年砸35億人民幣給大連一方 萬達未獲一分股權

2020-01-02 18:51

中共傳暫停滬倫通計劃 涉政治因素

2020-01-02 15:37

外媒：螞蟻金服已申請新加坡數位銀行牌照

2020-01-02 15:22

大陸去年房市調控620次 創史上新高

2020-01-02 15:15

繼阿里之後 傳港交所有意拉網易、攜程香港二次上市

2020-01-02 14:51

雷軍：未來5年在「5G+AIoT」戰場 至少投入2,188億元

2020-01-02 14:18

朱光耀：大陸保持較快對外貿易增長

2020-01-02 14:10

大陸男星不雅視頻案勝訴：感謝法律正義

2020-01-02 12:29

老闆趕快看！這家公司年終獎送875萬湖景房

2020-01-02 12:06

人行春節前放錢 專家估：今年還有2次降準空間

2020-01-02 11:25

新年首個交易日 人民幣中間價創近5個月新高

2020-01-02 11:01

12月財新大陸製造業PMI降至51.5 終結5連升

2020-01-02 10:34

2020年首個交易日 A股普漲迎新春

2020-01-02 10:26

新疆喀什綜保區 招商引資成效佳

2020-01-02 04:55

恆大邁向世界百強企業

2020-01-02 03:23

陸外賣生意 一年商機3兆元

2020-01-02 03:23

人行降準 放錢3.4兆元

2020-01-02 00:48

陸經濟拚保六 人行降準0.5個百分點

2020-01-01 23:55

陸年關前降準穩金融 陸股可望啟動資金行情

2020-01-01 23:40

人行降息周期 啟動

2020-01-01 23:36

大陸外賣業多元服務 攻「下一代門市」

2020-01-01 23:21
看更多

熱門文章

武漢通報不明病毒性肺炎共44例 重症11例

2020-01-03 17:45

陸學者稱 中共將在未來30年實現兩岸和平統一

2020-01-03 09:10

中國淡水魚之王— 長江白鱘 宣告滅絕

2020-01-03 10:01

習近平再提 是不是民主看領導層能否有序更替

2020-01-03 14:24

不能忘的古早味！一碗粥體會「精忠報國」 中華魂都在裡面

2020-01-03 11:00

罕見曬美照推尼泊爾旅遊 中國女大使侯艷琪刷屏

2020-01-03 13:10

中國不明肺炎不是流感、禽流感 疾管署：維持登機檢疫

2020-01-03 19:07

特斯拉陸產Model 3降價 人民幣30萬有找

2020-01-03 15:17

阿婆當街擄幼女放進嬰兒車 稱「想自己撫養」

2020-01-03 12:38

陸調控房市趨嚴 地王進退兩難

2020-01-03 01:54

路透社：港人多半支持抗議 反對港獨

2020-01-03 19:11

春節催生新職業…春運客服鼓勵師 日薪高達一萬元

2020-01-03 13:08

高顏值美籍華裔女尋親 中國一群父母搶著認

2020-01-03 16:47

瑞銀預估 大陸一、二季經濟將持續反彈

2020-01-03 16:02

兵馬俑觀眾 破900萬人次創新高

2020-01-03 01:52

銅鑼灣書店農曆年後重啟 林榮基盼成港人據點

2020-01-03 17:27

國鐵 今年將投產新線逾4千公里

2020-01-03 01:49

失業夫偷買年貨給父母 妻罵愛面子「不退貨別想回家」

2020-01-03 13:06

專家疑武漢不明肺炎或涉新冠狀病毒

2020-01-03 10:30

兩港女赴武漢後發燒 已於醫院接受隔離

2020-01-03 19:08

向習近平畫像潑墨 女子出院疑曾被餵藥

2020-01-03 14:38

哈爾濱機場 完善亞洲航線網

2020-01-03 01:52

台資富邦華一銀行 獲准承銷寧波、重慶市政府債券

2020-01-03 11:33

外媒：豬價漲勢不會持久 中國通膨目標維持3％

2020-01-03 17:55

去年調控620次 破紀錄

2020-01-03 01:54

擲硬幣「搞飛機」 安徽男祈福舉動判賠1.7萬美元

2020-01-03 13:07

港調查：9成焦慮求助者因反送中而起

2020-01-03 16:52

網熱議官員ETC餘額2000多萬 本尊喊冤：同名同姓

2020-01-03 17:40

防範武漢不明肺炎 港府召開跨部門會議

2020-01-03 12:02

昆馬3月29日開跑 邀台灣明星跑者直播參賽

2020-01-03 21:07

房價回調 北京3千萬房兩月跌7百萬

2020-01-03 14:38

黑鷹直升機失事 陸網友憶共軍類似事故

2020-01-03 12:44

去年二手車異地成交 價高23%

2020-01-03 01:54

鐵路 將深化對外開放和走出去工作

2020-01-03 01:49

貴州茅台夯 多部門聯手打擊炒酒黃牛

2020-01-03 01:49

反送中提黃色經濟圈 中共官媒批排除異己

2020-01-03 12:45

新疆上百維吾爾族墓地被夷平 千年墓園變停車場

2020-01-03 22:44

兩岸天后宮 合製5.68萬斤巨型米龜

2020-01-03 01:49

每周3班 煙台直飛成田

2020-01-03 01:52

湖南株洲-德國杜伊斯堡班列 開通

2020-01-03 01:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top