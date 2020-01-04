債券市場是大陸直接融資體系的重要一部分，最新的2019年債券承銷排行出爐，工行、中行、建行和農行穩坐前四名。

中信證券承銷金額排名第五，是券商當中的第一名。

第一財經報導，優化融資機構，提升直接融資比重，是當前大陸金融供給側結構性改革的核心內容。自2010年起，共有近300家債券承銷機構發行超過18萬檔債券，目前大陸債券市場總規模已接近人民幣100兆元，是全球第二大市場。

Wind統計顯示，2019年大陸各類機構發行債券再創新高，達人民幣45.1兆元，但增速有所放緩，年增僅2%。

利率債發行總額為人民幣12.35兆元，年增9%。其中，國債發行4.16兆元，年增13%。地方政府債發行量最大，達4.36兆元，年增4%。政策性銀行債發行量為3.82億元，年增10%。

信用債整體發行量達人民幣14.81兆元，增幅29%。其中，金融債發行量增幅明顯，全年發行接近2.8兆元，年增55%。交易所市場上，私募債與可轉債的發行增速明顯，年增分別達124%與238%。

在債券承銷機構方面，傳統的工、農、中、建四大行優勢明顯，承銷金額、數量均位居前四名。

工商銀行以總承銷金額人民幣1.42兆元奪魁，工行已稱霸多年，這四大國有行也是債券承銷規模達兆元級別俱樂部的成員。