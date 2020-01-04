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房企千億軍團 增至36家

2020-01-04 01:36經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

2019年大陸房地產調控高達620次，刷新歷史紀錄；不過，房企銷售越挫越勇，樓市銷售額突破人民幣1,000億元的「千億軍團」由2018年31家擴增至2019年的36家，其中，銷售業績更上層樓達3,000億和5,000億元以上的，也分別增至七家和四家。

中國指數研究院發佈統計，去年共計152家房企躋身百億軍團，銷售額增速均值為21.3%。其中，碧桂園、萬科、恒大和融創中國四家龍頭房企2019年銷售額均突破人民幣5,500億元，但增速相較2018年明顯放緩。

另外，相較2018年房企銷售額突破人民幣千億元的千億軍團有13位新成員，2019年新增千億房企包括濱江地產僅六家，增數明顯減少。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，新晉千億房企數量下滑，正是受市場行情影響的結果。2019年的整體宏觀環境不是特別好，很多企業在經營上也存在壓力。

據克而瑞市調中心統計，2019年TOP100房企累計銷售金額增長6.5%，遠不及2017年的40.5%和2018年的35.1%。截至2019年底絕大部分規模房企均已達成年度目標，但整體超額完成率不及2016年和2017年。

同時，房企內部增速也出現了分化。中指研究院將百強房企大致分為了四個陣營：以人民幣計為3000億元以上、1,000億-3,000億元、500億-1,000億元、300億-500億元，對應數量分別為七家，29家、29家、30家。顯示中型房企在規模上展現出更強的衝刺姿態，而中小房企，受制於土地、資金等限制，在房地產市場中的話語權將會越來越小。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜認為，隨著市場競爭的加劇，未來躋身千億軍團的難度會越來越大。

明源地產研究院評估，未來千億房企數量不會超過50家。

人民幣房地產

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