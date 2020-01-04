富邦華一銀加入承銷地方債

大陸財政部披露，富邦華一等多家外資銀行已加入地方政府債券承銷團，有利於擴大政府債券市場對外開放，並將助推人民幣國際化，提高大陸債券市場的國際影響力。

富邦華一銀行是富邦金的子公司，財政部在新聞稿中指出，財政部積極指導各地財政部門修改完善地方政府債券承銷團組建辦法，鬆綁外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行（統稱外資銀行）加入地方政府債券承銷團的資格限制，按程序吸收外資銀行加入承銷團。

分享 facebook 財政部指出，截至目前，已有富邦華一銀行加入寧波市、重慶市政府債券承銷團；東亞銀行（中國）加入天津市、廣東省政府債券承銷團；德意志銀行（中國）加入青島市政府債券承銷團。

富邦華一銀行重慶分行去年11月開業，成為首家入駐重慶地區的台資銀行，目前富邦華一銀在大陸營業據點已達26家，遍布大陸9個省和直轄市，為大陸營業據點最多、覆蓋規模最廣與布局速度最快。

財政部稱，外資銀行加入地方政府債券承銷團，有利於拓寬發行管道，促進地方政府債券投資主體多元化，保障地方政府債券發行工作長期可持續，也有利於擴大政府債券市場對外開放，助推人民幣國際化，提高大陸債券市場的國際影響力。

今年第一個工作日（2日），大陸史上年度最早地方債啟動發行，當日招標的河南和四川多期地方債，中標利率全部落在指導區間下限，在總發行量不小的情況下，投標倍數均在10倍以上，最高超過27倍。

財政部表示，2019年地方債券發行主要有以下特點：一是發行使用進度顯著加快；二是發行管道更加多元；三是平均發行利率降低；四是平均發行期限延長；五是二級市場流動性進一步改善。

數據顯示，2019年共發行地方債券人民幣4.36兆元，平均發行期限10.3年，年增4.1年，但平均發行利率年減42個基點（bp）至3.47%，較國債收益率平均上浮27個bp，不同地區有所分化，個別地區與國債的利差超過60個bp。