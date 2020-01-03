瑞銀預估 大陸一、二季經濟將持續反彈

瑞銀首席中國經濟學家汪濤預估，大陸2019年全年GDP增速從2018年的6.6%放緩至6.1%。而在本周宣布降準後，預計2020年人行還會再降準50個基點、降低MLF利率10-15個基點。儘管政策可望進一步寬鬆，但今年不會推出大規模刺激。汪濤並維持2020年全年中國GDP增速6%的預測不變。

汪濤最新發布的研究報告預估，大陸即將公布的經濟數字將顯示，12月整體經濟活動大致持穩，進出口增速加快，工業生產、社會消費品零售增速邊際放緩，整體固定資產投資增速基本持穩。

報告稱，大陸去年第4季GDP年比增速將持平於6%，全年GDP增速為6.1%。估計去年12月大陸CPI增速將進一步升至4.8%，PPI跌幅則可能大幅收窄至-0.2%。

汪濤認為，中國政府還將進一步推出和實施寬鬆政策，但不會有大規模刺激，更多政策支持措施及相關細節將在3月全國兩會公布。鑒於中美就第一階段貿易協定達成共識、且年初中國地方政府專項債資金可望很快到位，預計一、二季度中國經濟季比增長趨勢將繼續反彈。