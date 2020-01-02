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財新製造業PMI為51.5 與官方PMI不一致

2020-01-02 22:15聯合報 記者李仲維／即時報導

今天發布的2019年12月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為51.5，小幅下滑0.3個百分點，降至三個月以來低點，此一走勢與國家統計局公布的製造業PMI50.2並不一致。顯示調查樣本側重中小企業的財新PMI與樣本側重大型企業的官方製造業PMI走勢出現背離。

數據顯示，12月財新中國製造業PMI結束連續五個月上升，降至去年9月以來低點，顯示製造業景氣程度較前兩個月有所減弱。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鐘正生分析，12月大陸經濟延續回穩狀態，需求的擴張不及前兩月強勁，但比較可喜的是，企業家信心開始出現一些積極變化，生產擴張和增加庫存的意願有所增強，對就業也產生積極影響。

數據顯示，12月新訂單指數滑落至三個月最低，新出口訂單指數也略有下降，但兩者均位於榮枯分界線以上。受訪廠商反映，海內外需求均出現改善。

鐘正生表示，由於企業信心不彰是2019年經濟下行的重要拖累因素，隨著中美第一階段協定傳遞出積極信號，企業信心有修復空間，這有助於鞏固經濟回穩的基礎。

鐘正生指出，在生產擴張較快的情況下，供貨時間、積壓工作、以及庫存行為都出現積極變化。供應商供貨時間指數顯著反彈，是5月以來的最高水準，採購庫存和成品庫存都顯著反彈到榮枯線以上。這背後主要是企業信心出現積極變化，未來產出指數小幅反彈，但仍處近年來低點。

他稱，工業品價格趨於上行。投入價格和出廠價格指數均小幅向上，尤其出廠價格邁上榮枯線，有利於企業盈利改善。

調查顯示，大陸製造業界普遍預期未來12個月產量將繼續上升，樂觀度出現小幅反彈，但受中美貿易摩擦不確定性持續、環保政策收緊和市場競爭激烈影響，業界整體樂觀度相比歷史水準，仍然偏弱。

調查樣本側重中小企業的財新PMI經常與樣本側重大型企業的官方製造業PMI走勢出現背離，但兩者的小型企業PMI走勢則是一致。

2019年12月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為51.5，降至三個月以來...
2019年12月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為51.5，降至三個月以來低點。圖／中新社資料照
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