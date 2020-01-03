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去年二手車異地成交 價高23%

2020-01-03 01:54聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國二手車拍賣平台—天天拍車二手車大數據研究院1月2日發佈「2019年度二手車拍賣大數據報告」。報告顯示，以北京上海、廣州、深圳、成都為代表的十餘個城市，2019全年的異地成交佔比均有較大幅度的提升。

數據顯示，二手車異地成交溢價更高，最高可多賣23%。根據大數據報告，一輛南昌的特斯拉MODEL3被深圳的買家以36.5萬元（人民幣，下同）的成交價拍下，比本地的最高出價高了23%。

2019年，北京、上海、廣東等地是二手車車源輸出大頭，主要輸入天津、江蘇、浙江、四川。不同城市對於不同品牌有著獨特的偏愛與喜好。廣東地區車主更喜歡本田、豐田；四川地區偏愛長城汽車；江蘇地區對福特、起亞、雪佛蘭等品牌的接受度更高；奧迪、奔馳和現代在北京地區備受追捧。

2019年度二手車成交價的前三名被邁凱倫、法拉利和勞斯萊斯奪得。其中，車齡僅1年、里程數只有3572公里的「準新車」邁凱倫570S，拍出了196.5萬元的高價，超出了賣家的預想價格，成為2019年度的最高成交價。

2019年度二手車成交量榜單中，美系車包攬前三名。福特福克斯獲得2019年二手車車系成交量冠軍，別克凱越居亞軍，雪佛蘭科魯茲列第三。

2019年，一些車況良好的熱門車型二手車成為搶手貨。一輛4年車齡、里程數為6.4萬公里的奧迪A4L，經過648次激烈競價後，以16.3萬元的價格成交，成為2019年度最搶手的二手車。

北京上海奧迪

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