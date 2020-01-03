親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸調控房市趨嚴 地王進退兩難

2020-01-03 01:54聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸昔日的地王受房價降價影響，銷售情況不佳。圖為民眾在房展會上向置業顧問詢價。 ...
大陸昔日的地王受房價降價影響，銷售情況不佳。圖為民眾在房展會上向置業顧問詢價。 中新社資料照
分享
大陸房地產近年走跌，前幾年以高價購地的地產商都面臨賠售的窘境。2016年經過激烈廝殺、溢價率高達286%的上海地王浦東新區祝橋鎮地塊，上個月初正式開售，但在多項政策下，房子賣不動，令昔日地王進退兩難。

綜合陸媒報導，誕生於2016年前後的多個地王項目趕在年末新推房入市，成為上海房地產市場焦點。12月9日，位於浦東祝橋的「公元2040」三期項目正式開售，均價在每平方公尺人民幣4萬5481元（每一台坪約新台幣70萬元）。

「公元2040」是2016年上海總價地王。當年，金地力挫融創、平安不動產、龍湖等競拍對手，以88億元總價摘牌，溢價率高達286%，樓板價達到每平方公尺3萬3023元。

公元2040的銷售成績仍未出爐，但在當前收緊的房地產政策下，外界並不太樂觀。同樣於2016年成為顧村地王的「央璽」，在2019年兩度開售後，675戶房中仍然有381戶處在可售狀態。

在此情況下，不少房企陷入賠售邊緣。中國經營報引述上海中原地產分析師盧文曦表示，「限價短期不會取消，因此豪宅再捂也捂不出更多利潤，及時出貨回籠資金是最好選擇」，未來低於預期入市可能成為常態。

與上海地王處境類似，大陸許多一二線城市地王在此時進退兩難。2019年官方對房市調控趨嚴，土地市場價格難以衝高，不少昔日地王入市後即遇市場走弱，處境尷尬。

中國證券報引述諸葛找房數據研究中心分析師陳霄表示，北京、上海半數以上地王建案呈現虧損狀態，廣州地王建案上市情況稍好於京滬，主要是入市周期較長，房價上漲空間相對較大。

易居中國執行長丁祖昱指出，目前盈利的地王建案僅占少數，北京約7成入市地王面臨虧損，「當前北京房企大多陷入『賠本賺吆喝』的窘境」。隨著保障房供應力度進一步加大，建商去庫存速度愈發緩慢，資金回籠速度也勢必趨緩，未來房企的日子或更加艱難。

陳霄進一步表示，隨著土地市場熱度下滑，高價地溢價率也在走低，地王數量比前幾年明顯減少。未來在調控政策逐步推進及之前上市地王建案銷售不及預期的影響下，中國土地市場將愈來愈趨於理性，地王數量可能繼續減少。

上海房地產北京

延伸閱讀

昔日高價風光搶標 中國地王瀕臨賠售

花蓮地價微幅調漲 地王蟬聯

2020公告地價、土地現值出爐 台北101蟬...

花蓮地價評議結果出爐 地王還是這家鞋店

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

小米砸2,188億元 投資5G

2020-01-02 23:25

去年調控620次 破紀錄

2020-01-03 01:54

去年二手車異地成交 價高23%

2020-01-03 01:54

聯想前副總裁 加入陣營

2020-01-02 23:25

降準效應 陸股匯雙漲

2020-01-02 23:25

財新製造業PMI為51.5 與官方PMI不一致

2020-01-02 22:15

2年砸35億人民幣給大連一方 萬達未獲一分股權

2020-01-02 18:51

中共傳暫停滬倫通計劃 涉政治因素

2020-01-02 15:37

外媒：螞蟻金服已申請新加坡數位銀行牌照

2020-01-02 15:22

大陸去年房市調控620次 創史上新高

2020-01-02 15:15

繼阿里之後 傳港交所有意拉網易、攜程香港二次上市

2020-01-02 14:51

雷軍：未來5年在「5G+AIoT」戰場 至少投入2,188億元

2020-01-02 14:18

朱光耀：大陸保持較快對外貿易增長

2020-01-02 14:10

大陸男星不雅視頻案勝訴：感謝法律正義

2020-01-02 12:29

老闆趕快看！這家公司年終獎送875萬湖景房

2020-01-02 12:06

人行春節前放錢 專家估：今年還有2次降準空間

2020-01-02 11:25

新年首個交易日 人民幣中間價創近5個月新高

2020-01-02 11:01

12月財新大陸製造業PMI降至51.5 終結5連升

2020-01-02 10:34

2020年首個交易日 A股普漲迎新春

2020-01-02 10:26

新疆喀什綜保區 招商引資成效佳

2020-01-02 04:55

恆大邁向世界百強企業

2020-01-02 03:23

陸外賣生意 一年商機3兆元

2020-01-02 03:23

國台辦三副主任訪台商

2020-01-02 03:23

人行降準 放錢3.4兆元

2020-01-02 00:48

反滲透法 陸委會釋疑

2020-01-01 23:56

陸房企獵地 去年穩中有升

2020-01-01 23:56

陸經濟拚保六 人行降準0.5個百分點

2020-01-01 23:55

陸年關前降準穩金融 陸股可望啟動資金行情

2020-01-01 23:40

人行降息周期 啟動

2020-01-01 23:36

大陸外賣業多元服務 攻「下一代門市」

2020-01-01 23:21

萬達將自建足球俱樂部

2020-01-01 23:19

人行元旦宣布降準 降息箭在弦上？

2020-01-01 17:42

人行宣布6日全面降準0.5個百分點 釋放3.4兆資金

2020-01-01 15:55

馬紹章：中華民國台灣化 使兩岸關係愈來愈難處理

2020-01-01 13:38

也慘！11月訪澳團客大減4成 受香港拖累

2020-01-01 13:37

真慘！11月訪港旅客暴跌56% SARS後最多

2020-01-01 13:36

中國外商投資法上路 保障台資企業延續性

2020-01-01 12:55

人行召開貨幣政策委員會 指人民幣匯率總體穩定

2020-01-01 11:59

特斯拉上海廠建自主供應鏈 台廠可望受惠

2020-01-01 10:52
看更多

熱門文章

習近平公開心底話！首度曝光私人照 用意很深

2020-01-02 11:00

【重磅快評】萬一武漢非典疫情是真的？

2020-01-02 10:36

被詐騙6萬元 男傳一張「自拍照」讓對方嚇壞秒還

2020-01-02 15:27

國考鐵飯碗擠破頭 女子下毒陷害榜首只為遞補

2020-01-02 21:12

他向飛機扔2硬幣 判賠航空公司51萬

2020-01-02 15:24

解放軍將領稱 美國會榨乾台灣 最後把台灣賣掉

2020-01-02 13:06

香港傳出一名女子疑染肺炎 曾赴武漢

2020-01-02 13:39

一年有365天 但庚子鼠年為什麼會有384天？

2020-01-02 11:28

劉結一稱 將推動兩岸就和平發展達成制度性安排

2020-01-02 09:56

女放10箱煙火幫父慶生 鄰近雞場釀「雞踩雞」致246隻死亡

2020-01-02 17:26

武漢市場爆不明肺炎 口罩、板藍根全搶光

2020-01-02 18:55

中共傳暫停滬倫通計劃 涉政治因素

2020-01-02 15:37

港警稱破獲地下電台 專為抗爭者傳遞警方動向

2020-01-02 08:49

長江護魚 28萬漁民告別「水上漂」

2020-01-02 04:54

網傳台防疫人員穿防護衣登機檢疫？ 疾管署說是假訊息

2020-01-02 12:08

雷軍：未來5年在「5G+AIoT」戰場 至少投入2,188億元

2020-01-02 14:18

老闆趕快看！這家公司年終獎送875萬湖景房

2020-01-02 12:06

重慶30層摩天樓大火 3分鐘燒穿

2020-01-02 12:51

爆發不明原因肺炎 武漢華南海鮮市場休市

2020-01-02 14:18

大陸男星不雅視頻案勝訴：感謝法律正義

2020-01-02 12:29

迎接新年！ 天空竟驚見「3顆太陽」

2020-01-02 20:59

不滿母重男輕女 17歲少女帶妹輕生：以後指望妳兒子吧

2020-01-02 16:29

「做人不能太絕」賊撬開保險箱櫃 有120萬只偷27萬

2020-01-02 12:53

武漢現不明肺炎 蘇貞昌要求部會：資訊透明避免恐慌

2020-01-02 11:24

香港匯豐遭打砸 4分行遭殃

2020-01-02 12:56

「習五條」一周年 邱垂正：中共才是台海現狀的破壞者

2020-01-02 19:19

財新製造業PMI為51.5 與官方PMI不一致

2020-01-02 22:15

廣東添3高速公路 輻射大灣區

2020-01-02 04:51

中歐班列客製化 安徽2020首發

2020-01-02 04:54

民陣元旦遊行隊伍 高舉港獨旗幟

2020-01-02 12:56

外媒：螞蟻金服已申請新加坡數位銀行牌照

2020-01-02 15:22

新年首個交易日 人民幣中間價創近5個月新高

2020-01-02 11:01

「嫁出去就不是一家人」家裡獲2拆遷房 房產證寫弟名字

2020-01-02 15:35

人民幣642.66億！ 2019大陸電影總票房新高

2020-01-02 04:53

金門泉州海運 去年旅客14萬

2020-01-02 04:50

恆大邁向世界百強企業

2020-01-02 03:23

曾赴武漢 港女患肺炎入院隔離治療

2020-01-02 13:21

大陸去年房市調控620次 創史上新高

2020-01-02 15:15

12月財新大陸製造業PMI降至51.5 終結5連升

2020-01-02 10:34

新疆喀什綜保區 招商引資成效佳

2020-01-02 04:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top