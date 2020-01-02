2年砸35億人民幣給大連一方 萬達未獲一分股權

新年第一天，萬達集團發布聲明，一方面澄清稱，不會退出大連足球，一方面卻表示，「不能以目前的方式繼續支持一方足球俱樂部（下稱大連一方）」、「將尋求自己重建職業俱樂部，繼續支持大連足球。」聲明稱，萬達集團兩年內就花了35億（人民幣，下同）支持大連足球發展，而且還不包括投入到大連一方的「巨額中超運營資金」，但萬達至今沒有獲得大連一方的股權。

每日經濟新聞報導，大連萬達足球俱樂部征戰甲A聯賽期間，曾在1994、1996、1997、1998年獲得聯賽冠軍。2000年初，萬達將球隊轉讓給大連實德，從此退出中國足壇。王健林直言，「中國足球太黑暗」，並宣布「永久退出」。

萬達集團「放手」後，大連足球先後由多家企業接手，俱樂部成績一度低迷並降至中甲聯賽。大連一方接手後，俱樂部逐漸走向正軌，並於2017年重返中超聯賽。起家於大連的萬達集團和一方集團也合作甚為密切。

據報導，萬達集團表示，萬達至今沒有獲得一方足球俱樂部股權，俱樂部歷史遺留的問題也沒有得到解決，甚至連俱樂部帳戶都無法使用。在這種情況下，萬達集團不能以目前的方式繼續支持一方足球俱樂部。按照聲明，萬達的想法是將尋求自己重建職業俱樂部。

萬達集團的投入還包括，投資20億在大連建設足球青訓中心；投資近10億元組建十幾支、12至21歲、約350人的足球青少年隊伍；簽訂了10年5億支持大連10所足球重點小學的協議。但是突然的變故可能讓萬達兩年內所投入的財力和心血將付之東流。

在萬達集團巨額資金的支持下，2019賽季大連一方取得了不錯的成績，球隊10勝8平12負積38分排在中超第9位。