雷軍：未來5年在「5G+AIoT」戰場 至少投入2,188億元

小米集團董事長兼CEO雷軍今（2）日發布2020新年全員信表示，2020年是小米5G業務的衝鋒年，是小米推動「手機+AIoT」雙引擎的關鍵年。在「5G+AIoT」戰場上，未來五年將至少投入人民幣500億元（約新台幣2,188億元）。

網易財經報導，雷軍向全體小米員工發布新年全員信，宣布三大重大消息：首先，提出上述的小米2020年戰略升級。要把AIoT、智能生活的持續優勢轉化為智能全場景的絕對勝勢，徹底坐穩智能時代的王者地位。

其次，雷軍還在信中稱，小米在2019年成為大陸電視史上，首個在大陸境內出貨量突破1,000萬台的電視品牌。2019年全年，小米IoT與生活消費品連續保持40%以上的增速，2019年第3季貢獻收入人民幣156億。其中，小米電視在一年內出貨突破1,000萬台。

第三，是聯想集團原副總裁常程正式入職小米，擔任小米集團副總裁，負責手機產品規劃等工作，向集團副董事長、手機部總裁林斌彙報。

雷軍表示，2019年，小米在品牌、市場開拓、產品線、組織和管理系統等形成了一系列重大調整和突破。小米在2019年正式啟動雙品牌策略，小米、Redmi雙品牌分拆獨立運營。截至前三季度，Redmi Note 7系列全球暢銷2000萬台。