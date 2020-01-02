朱光耀：大陸保持較快對外貿易增長

在全球經濟低迷環境下，大陸財政部前副部長朱光耀今（2）日表示，大陸相對保持一個較快的對外貿易的增長，不論對大陸經濟的發展、全球經濟都有十分重要的意義。

朱光耀在「2020中國經濟形勢解析」高層報告指出，IMF預計全球2019年經濟增長3%。這是2008年國際金融危機以後，全球經濟增長最低的一年。同時，更值得世界警惕的就是全球的貿易增長量，WTO預測全球貿易增長2019年度只有1.2%。本來經濟增長就已經十分低迷，而貿易的增長更加低迷。在這種新的情況下，大陸保持一個較快的對外貿易的增長，對大陸經濟的發展，也對全球經濟的發展都有著十分重要的意義。

新浪財經報導，據國際貨幣基金組織的數據，大陸2018年度是連續第14個年成為對全球經濟增長貢獻最大的經濟體。換句話說就是全球3%的經濟增長當中，大陸的貢獻是最大的。