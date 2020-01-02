大陸男星不雅視頻案勝訴：感謝法律正義

大陸演員王凱之前捲入不雅短片風波，今（2）日通過微博轉發北京市中產律師事務所公文，稱感謝法律的正義，被告人李某某犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣5萬元。

界面新聞報導，王凱工作室表示，堅定維護王凱先生的合法權益！對於傳播虛假不實信息者，會持續依法維權。案件播報顯示，日前該律所代理的被害人陳某被敲詐勒索刑事案件，經法院審理後一審判決，被告人李某某犯敲詐勒索罪。