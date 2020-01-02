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大陸男星不雅視頻案勝訴：感謝法律正義

2020-01-02 12:29聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸演員王凱之前捲入不雅短片風波，今（2）日通過微博轉發北京市中產律師事務所公文，稱感謝法律的正義，被告人李某某犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣5萬元。

界面新聞報導，王凱工作室表示，堅定維護王凱先生的合法權益！對於傳播虛假不實信息者，會持續依法維權。案件播報顯示，日前該律所代理的被害人陳某被敲詐勒索刑事案件，經法院審理後一審判決，被告人李某某犯敲詐勒索罪。

據悉，被告人李某某使用他人提供的不雅視頻向演員王凱的經紀人謊稱視頻中的人像為王凱，敲詐勒索人民幣1,000萬元。之後，王凱的經紀人向公安機關報案，李某某於2018年11月4日被抓獲。

大陸演員王凱之前捲入不雅短片風波，今法院判決他勝訴。照片／微博
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大陸演員王凱之前捲入不雅短片風波，今法院判決他勝訴。照片／微博
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