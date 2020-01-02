人行春節前放錢 專家估：今年還有2次降準空間

大陸央行在元旦宣布全面降準，專家分析，為緩解中小微企業融資問題，今年還有可能再實施一到兩次的降準空間。

大陸央行將於1月6日起調降金融機構存款準備率0.5個百分點，釋放長期資金約人民幣8,000多億元（約新台幣3.4兆元）。

路透報導，東方金誠首席宏觀分析師王青稱，綜合考慮2020年宏觀經濟發展態勢，預計除了本次全面降準外，今年大陸央行還有可能再實施一到兩次、共計1.0到1.5個百分點的降準操作。期為加大對小微企業的支持力度，大陸央行還有可能實施兩次左右的定向降準。

在王青看來，為加大貨幣政策逆周期調節力度，2020年大陸央行除了將繼續動用降準這一數量型工具外，還有可能延續2019年11月5日開始的中期借貸便利（MLF）利率小幅下調過程，「量價並進」將是今年貨幣政策實施的一個重要特徵。

大陸國務院總理李克強近日稱，將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，推動小微企業融資難、融資貴問題明顯緩解。

此次降準的另一個效果在於增加銀行的可貸資金來源，分析預計，在降準效應帶動下，2020年針對實體經濟的信貸和社融資增速有望小幅上行。