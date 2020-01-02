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12月財新大陸製造業PMI降至51.5 終結5連升

2020-01-02 10:34聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

12月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）降至51.5，小幅下滑0.3個百分點，結束連續五個月的回升，但仍明顯高於2019年前三季度。

財新網指出，這一走勢與大陸國家統計局製造業PMI並不一致。大陸國家統計局公布的2019年12月製造業PMI為50.2，與上月持平。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，2019年12月大陸經濟延續回穩狀態，雖然需求擴張不及前兩個月強勁，但企業家信心開始出現積極變化，生產擴張和增加庫存的意願有所增強，對就業也產生積極影響。隨著中美第一階段協議傳遞出積極信號，企業信心有修復空間，有助於鞏固經濟企穩的基礎。

2019年12月新訂單指數回落至三個月最低，新出口訂單指數也略有下降，但兩者均位於榮枯分界線以上。受訪廠商反映，海內外需求均出現改善。

新訂單增加，帶動廠商擴大生產，製造業產量進一步增長，雖然產出指數連續兩月小幅回落，但仍處高位，連續六個月處於榮枯分界線以上。

大陸製造業用工數量環比持平，就業指數微降至榮枯分界線上。許多廠商反映採去控制成本、提高效率等措施。

大陸製造業界普遍預期未來12個月產量將繼續上升，樂觀度出現小幅反彈，但受中美貿易摩擦不確定性持續、環保政策收緊和市場競爭激烈影響，業界整體樂觀度相比歷史水平仍然偏弱。

12月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）降至51.5，小幅下滑0.3個百分點...
12月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）降至51.5，小幅下滑0.3個百分點。照片／財新官網
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