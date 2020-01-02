2020年首個交易日 A股普漲迎新春

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A股2020年的首個交易日，受利多消息刺激，兩市今（2）日雙雙開高，滬指報3066.34點，漲0.53%；深成指報10509.12點，漲0.75%；創業板指報1811.22點，漲0.73%。

中新經緯客戶端報導，各大行業族群普漲，金融股集體走強，券商股全線飄紅，太平洋、南京證券、華鑫股份、天風證券、華安證券等漲幅居前；銀行個股蘇州銀行、青農商行、西安銀行、常熟銀行、青島銀行等漲幅居前。

造紙股活躍，民豐特紙、博彙紙業漲停；地產股走高，哈高科、魯商發展漲停，京投發展、渝開發、金科股份等跟漲。石油、農業、機場航運、通信設備、傳媒、環保、計算機等族群顯強勢。

不過，白酒股走勢低迷，貴州茅台今開低4.65%。

消息面，1月1日，大陸央行宣布，1月6日起，將下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司)，以此支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本。人行表示，全面降準體現逆周期調節，釋放長期資金人民幣8,000多億元。

此次降準降低銀行資金成本每年約人民幣150億元，通過銀行傳導可降低社會融資實際成本，特別是降低小微、民營企業融資成本。