人行元旦宣布降準 降息箭在弦上？

在大陸國務院總理李克強喊話9天後，中國人民銀行今（1）日如市場預料宣布全面降準，業界人士認為，本輪降息週期也已經啟動。

去年12月23日，李克強在成都考察時表示，將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，推動小微企業融資難融資貴問題明顯緩解。李克強此話一出，市場預期隨之升溫。

中新經緯綜合業界人士分析，這次降準的效果，可謂是一舉多得。一是春節臨近，因居民取現等帶來的市場資金需求量大，降準可以釋放充足流動性，滿足春節前的資金需求高峰。

二是降準可以向銀行釋放中長期資金，有利於銀行降低資金成本，從而帶動LPR報價和貸款實際利率的下調，達到降低實體經濟融資成本的目的。

三是銀行通常會在年初集中投放貸款項目，加上2020年第一季地方債發行有望加速，降準利於為銀行信貸投放和地方債發行提供充足的資金支持。

降準如預期實施後，未來是否會降息？業界人士認為，本輪降息週期已經啟動。

東方金誠首席宏觀分析師王青稱，著眼於2020年宏觀經濟運行環境以及剛性較強的增長目標，這意味本輪降息週期已經啟動，未來中期借貸便利（MLF）利率還將經歷一個小步慢走式的持續下調過程，2020年LPR有望持續下調。

展望新年，中信證券認為，降成本依舊是貨幣政策的一大目標，後續仍然存在量價配合的寬鬆空間，看好2020年繼續降息的空間。