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人行宣布6日全面降準0.5個百分點 釋放3.4兆資金

2020-01-01 15:55聯合報 記者李仲維/即時報導

中國人民銀行（大陸央行）今（1）日宣布，為支援實體經濟發展，降低社會融資實際成本，將於6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，人行表示，這次全面降準釋放長期資金約人民幣8,000多億元（約新台幣3.4兆元）。

人行表示，這次降準保持流動性合理充裕，有利於實現貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，為高品質發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境，並且用市場化改革辦法疏通貨幣政策傳導，有利於激發市場主體活力，進一步發揮市場在資源配置中的決定性作用，支持實體經濟發展。

人行指出，這次降準是全面降準，體現逆週期調節，釋放長期資金約人民幣8,000多億元，有效增加金融機構支持實體經濟的穩定資金來源，降低金融機構支持實體經濟的資金成本，直接支持實體經濟。

人行表示，這次降準增加了金融機構的資金來源，大銀行要下沉服務重心，中小銀行要更加聚焦主責主業，都要積極運用降準資金加大對小微、民營企業的支持力度。

人行指出，在這次全面降準中，僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行、服務縣域的農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社和村鎮銀行等中小銀行，獲得長期資金人民幣1,200多億元，有利於增強立足當地、回歸本源的中小銀行服務小微、民營企業的資金實力。同時，這次降準降低銀行資金成本每年約150億元，透過銀行傳導，可降低社會融資實際成本，特別是降低小微、民營企業融資成本。

人行表示，這次降準與春節前的現金投放形成對沖，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定，保持靈活適度，並非大水漫灌，體現科學穩健把握貨幣政策逆週期調節力度，穩健貨幣政策取向沒有改變。

人行表示，將繼續實施穩健的貨幣政策，保持靈活適度，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，激發市場主體活力，為高品質發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

人行表示，這次降準與春節前的現金投放形成對沖，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定...
人行表示，這次降準與春節前的現金投放形成對沖，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定。中新社資料照片
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