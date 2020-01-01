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馬紹章：中華民國台灣化 使兩岸關係愈來愈難處理

2020-01-01 13:38聯合報 記者李仲維/即時報導

海基會前副董事長馬紹章在遠見華人精英論壇撰文指出，中華民國台灣化已是難以回頭的一條路，但這也使兩岸關係愈來愈難處理。

馬紹章分析，從社會化的角度來看，從「中華民國到台灣」，變成「中華民國在台灣」，到現在的「中華民國台灣」，民進黨在中華民國台灣化的論述上，取得相當的成果。

馬紹章認為，這不完全是民進黨之功，因為從日據時期算起，兩岸分離時間已經超過百年，中華民國與大陸的聯結是一天天在弱化，與台灣的聯結則是天天在增強，尤其是在年輕人心中，他們的中華民國或許已經不是1911年建立的那個中華民國，而是蔡英文口中的這個國家，中華民國台灣化已是難以回頭的一條路。

馬紹章以遠見民調為例，有63.4%民眾認為自己是台灣人，30.2%認為自己既是台灣人也是中國人，只有2.8%認為自己是中國人。在這63.4%民眾與30.2%民眾的心中，中華民國的圖象應該不一樣。這或許也可以解釋為什麼國民黨打「中華民國牌」的效用在遞減之中。

馬紹章認為，中華民國已走向台灣化的道路，同時也使兩岸關係愈來愈難處理。對台灣來說，把中華民國台灣化拿來操作，如同玩火；忽略中華民國台灣化，則失地氣。這是台灣政黨的兩難。大陸對此一趨勢或有焦慮感，但應理解其否定中華民國也是中華民國台灣化的一股推力。大陸如果想要扭轉這個趨勢，或許應當從正視1911年建立的這個中華民國開始。

海基會前副董事長馬紹章。聯合報系資料照片
海基會前副董事長馬紹章。聯合報系資料照片
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中華民國民進黨日據時期

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