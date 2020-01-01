真慘！11月訪港旅客暴跌56% SARS後最多
反修例風波持續，旅遊業首當其衝。旅發局12月31日發布11月最新數字，整體訪港旅客約265萬人次 ，即每日約8.8萬人次，比前一年同期下跌56%，創自2003年SARS以來，單月最大跌幅。
香港01報導，內地旅客訪港人數同樣大跌，11月數字為193萬，比前一年同期下跌58%。此外，鄰近國家如泰國、新加坡等，旅客人數也皆下跌至少六成，南韓旅客更減少了七成。
旅發局表示，去年1至11月，訪港旅客約5300萬人次，較前一年同期下跌10%，值得注意的是，去年1月至6月升14%，惟7月至11月快速下跌36%。而去年11月的整體訪港旅客數錄得264.6萬人次，比前一年同期的599.5萬人次，下跌55.9%。其中內地市場繼續下跌，按年跌58.4%至193萬人次。
據報導，去年11月11日至20日，即中文大學及理工大學校園事件期間，東鐵線停駛，海底隧道及吐露港公路封閉，平均每日訪港旅客跌至約6.7萬。直至11月下旬，才回升至8.7萬人次。
日韓旅客大減7成
另外，在過夜旅客人次方面，去年11月為111.3萬人次，跌幅達56.6%。當中內地旅客由165.2萬跌至68.9萬人次，大跌58.3%。短途地區市場跌幅亦頗為顯著，整體跌63.4%，當中南韓、日本、新加坡皆跌至少七成，南韓跌幅高達78.2%。至於長途市場則下跌40.6%；新市場下跌42.2%。
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