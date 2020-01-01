人行召開貨幣政策委員會 指人民幣匯率總體穩定

中國人民銀行（大陸央行）今（1）日披露，人行貨幣政策委員會2019年第4季例會於12月27日召開。會議指出，當前人民幣匯率總體穩定，雙向浮動彈性提升，應對外部衝擊的能力增強。

人行表示，會中分析大陸國內外經濟金融形勢。會議認為，當前大陸主要宏觀經濟指標保持在合理區間，經濟增長保持韌性，增長動力持續轉換。貸款市場報價利率全面應用，貸款利率定價市場化程度提高。

貨幣政策委員會指出，人民幣匯率總體穩定，雙向浮動彈性提升，應對外部衝擊的能力增強。穩健的貨幣政策體現逆週期調節的要求，宏觀槓桿率基本穩定，金融風險有效防控，金融服務實體經濟的品質和效率逐步提升。

會議認為，大陸國內經濟金融領域的結構調整出現積極變化，但經濟下行壓力仍然較大，國際經濟金融形勢錯綜複雜，世界大變局加速演變的特徵更趨明顯。

會議指出，要繼續密切關注國際國內經濟金融形勢的深刻變化，善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力，集中精力辦好自己的事。創新和完善宏觀調控，穩健的貨幣政策要靈活適度，運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與大陸國內生產總值名義增速相匹配，不搞大水漫灌，保持物價水準總體穩定。

會議指出，要深化金融供給側結構性改革，引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，優化融資結構和信貸結構，加大對推動高品質發展的支持力度，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。

在降低社會融資成本方面，會議表示，要堅持用市場化改革辦法促進實際利率水準明顯降低，引導金融機構加大對實體經濟，特別是小微、民營企業的支援力度，並進一步擴大金融高水準雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力，提高參與國際金融治理能力。

會議強調，堅持穩中求進的工作總基調，全面做好六穩工作。健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制，確保經濟運行在合理區間。深化利率市場化改革，推動存量浮動利率貸款定價基準轉換，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。