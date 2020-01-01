親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

脫口總統要投「他」 郭台銘：這局我想讓大家自由

骯髒破舊又誤點成性 紐約地鐵還有救嗎？

國台辦副主任走訪台商 強調兩岸關係好 台灣才有前途

2020-01-01 10:05聯合報 記者李仲維/即時報導

大陸國台辦副主任裴金佳、陳元豐、劉軍川日前分赴江西、廣東及重慶、四川及福建、浙江走訪台商及台青。他們對台商表示，大陸依然是台商投資的最佳選擇，台商應堅定信心，練好內功，共用大陸發展機遇。

中國台灣網披露，陳元豐去年12月29日至31日率隊走訪重慶、四川台商。他表示，大陸將繼續深化兩岸融合發展，推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟，推動兩岸應通盡通。

陳元豐表示，台商台胞要把握大陸高品質發展的歷史機遇，堅定在大陸持續發展信心。大陸也將繼續為台灣同胞做實事、辦好事、解難事，一如既往幫助台胞台企更好發展。

同樣於29日至31日，劉軍川在福建、浙江走訪台商時也表示，大陸經濟正在邁向高品質發展新階段，今年前三季年增6.2%，穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，仍是台商投資興業和台灣青年工作生活的最佳選擇。

裴金佳去年12月24日至27日在江西、廣東走訪台商。他表示，大陸內需市場龐大、人力資源豐富、工業品類齊全、經濟社會穩定，各級政府實幹高效，千方百計為企業減稅負、降成本、增便利，依然是台商台胞投資興業的最佳選擇。廣大台商台胞應堅定信心，練好內功，共用大陸發展機遇。

裴金佳、陳元豐、劉軍川都鼓勵台商和台灣師生，要堅定對兩岸關係和平發展的信心，並強調兩岸關係好，台灣同胞才會好，台灣才會有前途。

國台辦副主任陳元豐走訪重慶台商。圖：中國台灣網
國台辦副主任陳元豐走訪重慶台商。圖：中國台灣網
分享

台商福建

延伸閱讀

國台辦重批反滲透法 蔡英文：解鈴還要繫鈴人

反滲透法三讀 大陸台商擔心被扣帽子

陸學者：習五點推統一進程

習近平新年茶話會：兩岸堅持一中

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

華為董事長新年致詞：活下來是第一優先

2020-01-01 09:44

特斯拉上海廠建自主供應鏈 台廠可望受惠

2020-01-01 10:52

陶冬：今年上半年 看好陸A股

2020-01-01 04:27

深圳創高北京跌 一線城房價趨分化

2020-01-01 04:27

挺住美國打壓 華為增長18%

2020-01-01 04:26

首批自駕載人測試 北京展開

2020-01-01 04:25

天津跨境電商出口 突破50萬單

2020-01-01 04:25

北京自駕載人載物測試 啟動

2020-01-01 00:35

華為：2020…艱難的一年

2019-12-31 23:42

余承東：華為重啟長征 以生存為底線

2019-12-31 23:42

2019最後一個交易日 人民幣官價守住7關卡

2019-12-31 23:42

CFETS指數 降美元權重

2019-12-31 23:42

陸製造業景氣 連兩月擴張

2019-12-31 23:42

滬股去年漲22% 近五年最佳

2019-12-31 23:40

A股2019封關！滬指守穩3,000點 全年漲逾22%

2019-12-31 15:47

港股2019年封關 全年上漲9%

2019-12-31 14:25

今年人民兌兌美元中間價貶值1.6%，成功守住7關口

2019-12-31 12:29

外資首家 摩根大通擬100%全資大陸期貨銀行

2019-12-31 11:51

陶冬預判2020年全球經濟 A股上半年將表現不俗

2019-12-31 11:25

華為今年營收增加18% 預計2020年將是艱難的一年

2019-12-31 10:58

Robin老被叫肉餅 百度李彥宏自娛娛人跨年發肉餅

2019-12-31 10:00

美中談和陸12月製造業PMI好於預期 連兩月擴張

2019-12-31 09:46

上海設廠未1年 特斯拉交15車

2019-12-31 02:05

大陸商務穩中求進 明年「過緊日子」

2019-12-31 02:05

天津港智能集裝箱碼頭 多項技術首創

2019-12-31 02:05

「機器人和AI不會破壞製造業」

2019-12-31 02:03

RCEP時間表 明年6月審11月簽

2019-12-30 23:58

經濟下行 陸求穩防金融危機

2019-12-30 23:43

雲南自貿區邀台商台企發展 共用紅利

2019-12-30 20:47

專家：貿易摩擦緩和 人民幣可望走出貶值循環

2019-12-30 20:28

陸商務部：RCEP有望在明年11月正式簽署

2019-12-30 15:24

基因編輯嬰兒案掀倫理爭議 陸學者賀建奎被判3年徒刑

2019-12-30 13:31

大陸今年零售額可望破40兆人幣大關 年增8%

2019-12-30 11:57

開拓歐洲5G服務遇阻 華為加強遊說搶占市場

2019-12-30 10:45

特力撤守大陸的一堂課 何湯雄：羊毛出在狗身上

2019-12-30 10:17

保健品老闆正分享長壽秘訣 突心肌梗塞倒地猝死

2019-12-30 10:03

A股開市下滑 滬指失3000關

2019-12-30 09:47

福州台協會25周年 致力服務台胞

2019-12-30 02:01

滇台貿易增 雲南自貿區看好

2019-12-30 02:01
看更多

熱門文章

有這麼恨？兄妹大鬧靈堂 從棺材拖出父親遺體鞭屍

2019-12-31 16:50

求「歐趴」啥事都能做？ 清大生拜楊冪原因曝光

2019-12-31 15:48

習近平：九二共識基礎上 推動兩岸和平發展

2019-12-31 20:31

影／中國武漢不明肺炎病例 即起直航入境啟動登機檢疫

2019-12-31 19:03

SARS消失17年 抗煞專家分析重現江湖的可能性

2019-12-31 22:04

武漢27例不明肺炎 疾管署：與過去SARS特徵較不符

2019-12-31 14:50

陸媒獲官方證實非典肺炎 台商選前返鄉要自我防護

2019-12-31 12:00

SARS重現？武漢爆27例不明肺炎 我針對直航登機檢疫

2020-01-01 00:16

反送中／港警太子站外噴胡椒噴霧 拘捕多人

2019-12-31 21:26

秦皇陵發現大型陪葬墓群 首見金駱駝

2019-12-31 16:47

中共地下原子彈燃料場復活！機密解禁…70％仍是謎

2020-01-01 10:00

武漢官方通報：不明原因肺炎27例 7例病情嚴重

2019-12-31 15:11

影／被排水口吸住！員工硬拉搶救 海豹大量出血死亡

2019-12-31 15:18

大象發情失控踩死馴養員 圍觀遊客全嚇傻

2019-12-31 15:34

學者被送進新疆再教育營 家屬：怎能如此對待無辜之人

2019-12-31 18:07

多次闖美軍基地手機拍照被捕 耿爽要中國人遵紀守法

2019-12-31 16:36

SARS沒消失過 一直寄生蝙蝠

2020-01-01 00:51

路透：港民近6成支持反送中 贊同港獨者未達2成

2019-12-31 22:44

習近平新年賀詞向香港喊話：香港繁榮穩定是祖國的期盼

2019-12-31 19:35

時隔17年 若SARS再現 台灣準備好了嗎？

2019-12-31 22:05

秦陵出土金駱駝 絲綢之路恐在漢代更早前

2019-12-31 13:06

秋後算帳遭控襲警 港美女準區議員︰無懼打壓

2019-12-31 16:23

武漢疫情出現雙肺浸潤性未人傳人 臨床推測病毒性肺炎

2019-12-31 14:22

華南海鮮市場傳七例感染 卻還正常營業

2019-12-31 12:29

陶冬預判2020年全球經濟 A股上半年將表現不俗

2019-12-31 11:25

武漢市衛健委：初步分析為病毒性肺炎 未明顯人傳人

2019-12-31 14:30

香港「除夕和你SHOP」 警方海港城截查多人

2019-12-31 20:03

跨年夜上海外灘美不勝收 警方防踩踏如臨大敵

2019-12-31 22:57

習近平新年茶話會：兩岸堅持一中

2020-01-01 00:35

因應武漢疫情 陸委會：將登機檢疫

2019-12-31 21:18

港民迎2020 警方旺角施放催淚彈驅散人群

2020-01-01 09:20

貴州高速公路網 里程破7千公里

2020-01-01 04:23

反滲透法過關 親北京港媒：兩岸進入黑暗期

2020-01-01 10:06

人民日報引述武漢醫院人士：尚難斷定肺炎病例是SARS

2019-12-31 13:06

武漢爆不明原因肺炎 A股疫苗概念股衝上漲停

2019-12-31 13:48

陸學者：習五點推統一進程

2020-01-01 00:35

2020年前瞻／兩岸僵局往哪走 美國是關鍵

2020-01-01 00:35

放10箱鞭炮賀50歲大壽 竟嚇死鄰居246隻雞

2020-01-01 10:45

華為董事長新年致詞：活下來是第一優先

2020-01-01 09:44

華為：2020…艱難的一年

2019-12-31 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top