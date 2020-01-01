國台辦副主任走訪台商 強調兩岸關係好 台灣才有前途

大陸國台辦副主任裴金佳、陳元豐、劉軍川日前分赴江西、廣東及重慶、四川及福建、浙江走訪台商及台青。他們對台商表示，大陸依然是台商投資的最佳選擇，台商應堅定信心，練好內功，共用大陸發展機遇。

中國台灣網披露，陳元豐去年12月29日至31日率隊走訪重慶、四川台商。他表示，大陸將繼續深化兩岸融合發展，推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟，推動兩岸應通盡通。

陳元豐表示，台商台胞要把握大陸高品質發展的歷史機遇，堅定在大陸持續發展信心。大陸也將繼續為台灣同胞做實事、辦好事、解難事，一如既往幫助台胞台企更好發展。

同樣於29日至31日，劉軍川在福建、浙江走訪台商時也表示，大陸經濟正在邁向高品質發展新階段，今年前三季年增6.2%，穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，仍是台商投資興業和台灣青年工作生活的最佳選擇。

裴金佳去年12月24日至27日在江西、廣東走訪台商。他表示，大陸內需市場龐大、人力資源豐富、工業品類齊全、經濟社會穩定，各級政府實幹高效，千方百計為企業減稅負、降成本、增便利，依然是台商台胞投資興業的最佳選擇。廣大台商台胞應堅定信心，練好內功，共用大陸發展機遇。