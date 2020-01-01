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首批自駕載人測試 北京展開

2020-01-01 04:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

北京市自動駕駛測試管理聯席工作小組日前向申請載人測試企業發放了北京市首批自動駕駛載人測試通知書，企業隨即在剛剛開放的北京市經濟開放區自動駕駛車輛測試區域開展測試。這標誌著北京啟動自動駕駛載人載物測試。

中新社報導，北京市交通委員會副主任容軍表示，北京經濟技術開發區開放40平方公里區域作為自動駕駛車輛測試區，共計111條道路，總里程322.46公里。除學校、醫院、寫字樓集中的路段未開放，基本實現了全區域開放，這也是北京第一次開放自動駕駛車輛測試區域。

截至2019年12月，北京已開放自動駕駛測試道路151條，共計503.68公里，道路長度在中國第一；目前，北京已為13家自動駕駛企業77輛車輛發放了道路測試牌照；安全測試里程超過100萬公里，測試里程中國領先。

去年12月13日，北京市交通委員會、北京市公安局公安交通管理局和北京市經濟和信息化局聯合修訂發佈「北京市自動駕駛車輛道路測試管理實施細則（試行）」（以下簡稱實施細則）。新修訂的實施細則允許測試企業申請載人載物測試、編隊行駛測試。

根據實施細則，1年內未發生測試主體為主要責任的交通事故及重大違規行為的測試單位，可申請在北京自動駕駛測試道路上開展載人載物測試。測試單位不得利用載人測試或載物測試，從事或者變相從事運輸經營活動。

實施細則指出，測試駕駛員應完成同款車型不少於100小時一般性道路測試。開展載人測試單位可招募測試志願者，併購買不低於200萬元（人民幣，下同）的座位險或給每位測試志願者購買不低於100萬元的商業保險，以保證測試志願者的人身安全。

北京市公安局公安交通管理局副局長梅冰松表示，上道路測試的自動駕駛車輛應當取得臨時行駛車號牌，並在指定的道路進行測試。對於違反規定的測試車輛依法進行處罰。

目前百度公司的40輛車獲得了載人測試資格，這批車輛累計自動駕駛路測里程在10萬公里以上。從2017年開始，中國已先後有20餘省份放開自動駕駛道路測試。目前，廣州、長沙、上海、武漢、滄州、北京等6個城市開放載人測試。

北京公安

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