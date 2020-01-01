深圳創高北京跌 一線城房價趨分化

中國社會科學院財經戰略研究院日前發布「中國住房市場發展月度分析報告（201912）」表示，中國一線城市的房市持續分化，當深圳房價創歷史新高的同時，北京則進入2017年以來新低。

報告引述一線城市緯房指數監測數據表示，自今年7月以來，中國一線城市房價走勢出現分化，深圳房價持續上漲，並在今年11月創歷史新高；北京下調速度則快於其他城市，進入2017年以來的新低。廣州的走勢則與北京相近，只是波幅略小；上海則持續保持穩定。

報告指出，中國最近幾輪房地產小周期中，深圳往往領先於其它一線城市房價率先復甦，因而具有一定的市場風向。這次深圳房價再度率先上漲，對其它一線城市的房價預期具一定的正向影響。

報告分析，如果2020年下半年深圳房價漲勢延續，其房價上漲態勢可能會逐步傳導至其它一線城市。2020年下半年，一線城市房價穩定難度將加大。相反的，若2020年下半年之前深圳房價漲勢消退，一線城市的住房市場有望維持整體穩定。

報告認為，中國官方近期舉辦的中央經濟工作會議，明確定調「住房不炒」的政策背景後，2020年的房地產調控政策主線已經較為明朗，房地產市場借政策真空期進行預熱的可能性已經大為降低。

然而報告也指出，由於2019年第4季度房價整體穩中趨降，並未出現大幅下調，因此市場累積的反彈動能也很小。因此綜合來看，中國明年初的房地產市場，整體因不會像今年初一樣，出現明顯的「小陽春」現象。