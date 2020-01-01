挺住美國打壓 華為增長18%

中國華為公司輪值董事長徐直軍昨天發表題為「求生存，謀發展，砥礪奮進」的2020年新年致辭，預計2019年全年華為實現銷售收入超過8500億元人民幣，同比增長18%左右。徐直軍表示，儘管沒有達到年初預期，但公司整體經營穩健，基本經受住了考驗。

徐直軍列出了2019年華為的重要成績：運營商業務引領全球5G商用進程；企業業務助力客戶打造數字化轉型底座，全球已有700多個城市、世界500強企業中的228家，選擇華為作為其數字化轉型的夥伴；首次發佈了計算產業戰略，推出全球最快昇騰910 AI處理器及AI集群訓練服務；智能手機業務保持穩健增長，發貨量超過2.4億台；PC、平板、智能穿戴、智慧屏等以消費者為中心的全場景智慧生態布局進一步完善。

對於明年手機在海外市場的發展，徐直軍說，2020年要全力打造HMS（華為移動系統）生態，支持智能手機在海外可銷售，促進應用夥伴創新。他提到，鯤鵬與昇騰生態的構建，是華為雲及計算產業發展的基礎；吸引和助力盡可能多的軟件和應用能運行在鯤鵬與昇騰處理器上並獲得商業成功，是華為努力的方向。2020年要把基於鯤鵬與昇騰處理器的產品作為一個重要增長方向。

徐直軍稱，2019年對華為來說是極其不平凡的一年，在美國政府的打壓之下，全體華為人迎難而上，共克時艱，聚焦為客戶創造價值。他同時直言，2020年將是華為艱難的一年，公司繼續處於美國實體清單下，沒有了2019年上半年的快速增長與下半年的市場慣性。

他說，生存下來是華為的第一優先，華為要繼續堅持以客戶為中心，以奮鬥者為本，持續創造價值，重點做好保增長、提能力、優組織、控風險。