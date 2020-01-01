親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陶冬：今年上半年 看好陸A股

2020-01-01 04:27聯合報 記者李仲維／綜合報導

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬。 本報資料照片
瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬。 本報資料照片
分享
展望2020年全球經濟與市場，瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，大陸經濟的內生動力暫時不會有明顯的改善，政策刺激力度恐怕需要逐步加碼，但A股上半年會有不俗的表現。

陶冬在部落格發表「2020年全球經濟與市場十大猜想」文章，一是川普能否連任？他認為，川普可以成功競選連任，理由是國會彈劾會牽扯他一些精力，但對大局未必有大的影響。更重要的是，民主黨目前可見到的競選對手太弱。

二是全球經濟是否復甦？他認為，全球經濟會在2020年先升後回，美國經濟領先，日本得益於奧運會，歐洲與大陸經濟滯後。美國經濟形勢大好，可能是近三十多年來最好的，不僅消費信心十足，連企業投資也在復甦。然而夕陽無限好，美國擴張周期已創下歷史記錄，下半年就可能回軟。缺少大陸經濟第二個引擎，全球復甦難以維持。

三是英國能不能年底脫歐？陶冬估計，英國有可能在夏季結束前完成脫歐談判，並在年底前得到歐盟成員國的批准。

四是貿易戰後是什麼？陶冬認為，中美貿易談判的進程，應該和美國選舉走勢有密切的關聯，角力重點有可能慢慢向科技和金融領域轉移。兩國之爭，歸根到底是本世紀的全球影響力之爭，時急時徐，連綿不斷，是最有可能的演變方向。

五是世界裡赤字財政遠嗎？陶冬指出，部分國家放鬆財政制約的機會頗大，但是步伐未必大。歐洲估計會一馬當先，德國經濟形勢嚴峻，令該國對堅守財政紀律有所鬆口，不過力度估計不強。大陸經濟目前也面臨經濟下行風險，貨幣政策的刺激效應不理想，通過地方專項債帶動基礎設施建設恐怕遲早會發生。

六是2020年是5G元年？陶冬認為，5G時代已經開始，而大陸是這個時代的領先者。美國落後於大陸和歐洲，但是在急起直追。

七是美元有沒有見頂？陶冬認為，美元匯率在2020年還得漲。第一個理由是美國經濟太好了，第二個理由是其他國家經濟太差了。但美元強勢，不利於新興市場的美元債和大宗商品價格。

八是三十餘載的債牛到頭了嗎？陶冬認為，債市牛市還沒有結束，美國和中國大陸恐怕再有1-2個經濟下行期，利率也會趨向於零。債券估值極高，動盪難免。

九是S&P500再破頂？陶冬預估，2020年美股會繼續破紀錄。世界其他地方為刺激經濟而釋放出來的流動性中，不少也會聚向美國。

十是A股能牛起來嗎？陶冬認為，A股起碼上半年會有不俗的表現。大陸經濟的內生動力暫時不會有明顯改善，政策刺激力度恐怕需要逐步加碼。資金流向房地產市場和海外市場受阻，實體經濟又無吸收能力，因此資金需要尋找出路。

陶冬指出，A股的估值十分便宜，當銀行的股東比當銀行的客戶更值得，只是需要催化劑，需要信心，當然經濟形勢不明朗，市場波幅估計也大。

實體經濟脫歐

延伸閱讀

反滲透法三讀通過 陸學者：對台灣民眾傷害毫不...

發動空襲 華盛頓指控伊拉克未保護美國利益

2019風雲債券基金 聯博美國收益基金吸金6...

出生率下降 美國人口成長創世紀新低

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

深圳創高北京跌 一線城房價趨分化

2020-01-01 04:27

挺住美國打壓 華為增長18%

2020-01-01 04:26

首批自駕載人測試 北京展開

2020-01-01 04:25

天津跨境電商出口 突破50萬單

2020-01-01 04:25

北京自駕載人載物測試 啟動

2020-01-01 00:35

華為：2020…艱難的一年

2019-12-31 23:42

余承東：華為重啟長征 以生存為底線

2019-12-31 23:42

2019最後一個交易日 人民幣官價守住7關卡

2019-12-31 23:42

CFETS指數 降美元權重

2019-12-31 23:42

陸製造業景氣 連兩月擴張

2019-12-31 23:42

滬股去年漲22% 近五年最佳

2019-12-31 23:40

A股2019封關！滬指守穩3,000點 全年漲逾22%

2019-12-31 15:47

港股2019年封關 全年上漲9%

2019-12-31 14:25

今年人民兌兌美元中間價貶值1.6%，成功守住7關口

2019-12-31 12:29

外資首家 摩根大通擬100%全資大陸期貨銀行

2019-12-31 11:51

陶冬預判2020年全球經濟 A股上半年將表現不俗

2019-12-31 11:25

華為今年營收增加18% 預計2020年將是艱難的一年

2019-12-31 10:58

Robin老被叫肉餅 百度李彥宏自娛娛人跨年發肉餅

2019-12-31 10:00

美中談和陸12月製造業PMI好於預期 連兩月擴張

2019-12-31 09:46

上海設廠未1年 特斯拉交15車

2019-12-31 02:05

大陸商務穩中求進 明年「過緊日子」

2019-12-31 02:05

天津港智能集裝箱碼頭 多項技術首創

2019-12-31 02:05

「機器人和AI不會破壞製造業」

2019-12-31 02:03

RCEP時間表 明年6月審11月簽

2019-12-30 23:58

經濟下行 陸求穩防金融危機

2019-12-30 23:43

雲南自貿區邀台商台企發展 共用紅利

2019-12-30 20:47

專家：貿易摩擦緩和 人民幣可望走出貶值循環

2019-12-30 20:28

陸商務部：RCEP有望在明年11月正式簽署

2019-12-30 15:24

基因編輯嬰兒案掀倫理爭議 陸學者賀建奎被判3年徒刑

2019-12-30 13:31

大陸今年零售額可望破40兆人幣大關 年增8%

2019-12-30 11:57

開拓歐洲5G服務遇阻 華為加強遊說搶占市場

2019-12-30 10:45

特力撤守大陸的一堂課 何湯雄：羊毛出在狗身上

2019-12-30 10:17

保健品老闆正分享長壽秘訣 突心肌梗塞倒地猝死

2019-12-30 10:03

A股開市下滑 滬指失3000關

2019-12-30 09:47

福州台協會25周年 致力服務台胞

2019-12-30 02:01

滇台貿易增 雲南自貿區看好

2019-12-30 02:01

漳州兩岸創意中心開幕 助產業升級

2019-12-30 02:00

領跑港資 李嘉誠收購上海商城

2019-12-30 02:00

「上海購物」品牌響 吸引台澳企業入滬

2019-12-30 02:00
看更多

熱門文章

有這麼恨？兄妹大鬧靈堂 從棺材拖出父親遺體鞭屍

2019-12-31 16:50

武漢傳疑似肺炎、SARS疫情 疾管署向陸方查證中

2019-12-31 10:34

求「歐趴」啥事都能做？ 清大生拜楊冪原因曝光

2019-12-31 15:48

比山東艦更強？共軍003型航母戰力起飛 就看這招

2019-12-31 09:00

影／中國武漢不明肺炎病例 即起直航入境啟動登機檢疫

2019-12-31 19:03

武漢爆「不明原因肺炎」陸中央趕赴坐鎮病患緊急隔離

2019-12-31 11:24

習近平：九二共識基礎上 推動兩岸和平發展

2019-12-31 20:31

SARS消失17年 抗煞專家分析重現江湖的可能性

2019-12-31 22:04

武漢27例不明肺炎 疾管署：與過去SARS特徵較不符

2019-12-31 14:50

武漢出現不明原因肺炎 民眾憂SARS再度爆發

2019-12-31 10:58

陸媒獲官方證實非典肺炎 台商選前返鄉要自我防護

2019-12-31 12:00

比中華民國還大2歲 京張鐵路與京張高鐵的前世今生

2019-12-31 10:00

反送中／港警太子站外噴胡椒噴霧 拘捕多人

2019-12-31 21:26

秦皇陵發現大型陪葬墓群 首見金駱駝

2019-12-31 16:47

武漢官方通報：不明原因肺炎27例 7例病情嚴重

2019-12-31 15:11

影／被排水口吸住！員工硬拉搶救 海豹大量出血死亡

2019-12-31 15:18

大象發情失控踩死馴養員 圍觀遊客全嚇傻

2019-12-31 15:34

學者被送進新疆再教育營 家屬：怎能如此對待無辜之人

2019-12-31 18:07

多次闖美軍基地手機拍照被捕 耿爽要中國人遵紀守法

2019-12-31 16:36

秦陵出土金駱駝 絲綢之路恐在漢代更早前

2019-12-31 13:06

習近平新年賀詞向香港喊話：香港繁榮穩定是祖國的期盼

2019-12-31 19:35

秋後算帳遭控襲警 港美女準區議員︰無懼打壓

2019-12-31 16:23

武漢疫情出現雙肺浸潤性未人傳人 臨床推測病毒性肺炎

2019-12-31 14:22

時隔17年 若SARS再現 台灣準備好了嗎？

2019-12-31 22:05

路透：港民近6成支持反送中 贊同港獨者未達2成

2019-12-31 22:44

央視批紐約時報製造假新聞

2019-12-31 10:19

華南海鮮市場傳七例感染 卻還正常營業

2019-12-31 12:29

陶冬預判2020年全球經濟 A股上半年將表現不俗

2019-12-31 11:25

武漢市衛健委：初步分析為病毒性肺炎 未明顯人傳人

2019-12-31 14:30

香港「除夕和你SHOP」 警方海港城截查多人

2019-12-31 20:03

跨年夜上海外灘美不勝收 警方防踩踏如臨大敵

2019-12-31 22:57

人民日報引述武漢醫院人士：尚難斷定肺炎病例是SARS

2019-12-31 13:06

武漢爆不明原因肺炎 A股疫苗概念股衝上漲停

2019-12-31 13:48

美中談和陸12月製造業PMI好於預期 連兩月擴張

2019-12-31 09:46

因應武漢疫情 陸委會：將登機檢疫

2019-12-31 21:18

華為今年營收增加18% 預計2020年將是艱難的一年

2019-12-31 10:58

外資首家 摩根大通擬100%全資大陸期貨銀行

2019-12-31 11:51

鴻海工業富聯明年5G訂單放量 全年獲利看增16%

2019-12-31 11:10

山西晉城施工中隧道坍塌 已致5死

2019-12-31 11:51

今年人民兌兌美元中間價貶值1.6%，成功守住7關口

2019-12-31 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top