陶冬：今年上半年 看好陸A股

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬。 本報資料照片 分享 facebook 展望2020年全球經濟與市場，瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，大陸經濟的內生動力暫時不會有明顯的改善，政策刺激力度恐怕需要逐步加碼，但A股上半年會有不俗的表現。

陶冬在部落格發表「2020年全球經濟與市場十大猜想」文章，一是川普能否連任？他認為，川普可以成功競選連任，理由是國會彈劾會牽扯他一些精力，但對大局未必有大的影響。更重要的是，民主黨目前可見到的競選對手太弱。

二是全球經濟是否復甦？他認為，全球經濟會在2020年先升後回，美國經濟領先，日本得益於奧運會，歐洲與大陸經濟滯後。美國經濟形勢大好，可能是近三十多年來最好的，不僅消費信心十足，連企業投資也在復甦。然而夕陽無限好，美國擴張周期已創下歷史記錄，下半年就可能回軟。缺少大陸經濟第二個引擎，全球復甦難以維持。

三是英國能不能年底脫歐？陶冬估計，英國有可能在夏季結束前完成脫歐談判，並在年底前得到歐盟成員國的批准。

四是貿易戰後是什麼？陶冬認為，中美貿易談判的進程，應該和美國選舉走勢有密切的關聯，角力重點有可能慢慢向科技和金融領域轉移。兩國之爭，歸根到底是本世紀的全球影響力之爭，時急時徐，連綿不斷，是最有可能的演變方向。

五是世界裡赤字財政遠嗎？陶冬指出，部分國家放鬆財政制約的機會頗大，但是步伐未必大。歐洲估計會一馬當先，德國經濟形勢嚴峻，令該國對堅守財政紀律有所鬆口，不過力度估計不強。大陸經濟目前也面臨經濟下行風險，貨幣政策的刺激效應不理想，通過地方專項債帶動基礎設施建設恐怕遲早會發生。

六是2020年是5G元年？陶冬認為，5G時代已經開始，而大陸是這個時代的領先者。美國落後於大陸和歐洲，但是在急起直追。

七是美元有沒有見頂？陶冬認為，美元匯率在2020年還得漲。第一個理由是美國經濟太好了，第二個理由是其他國家經濟太差了。但美元強勢，不利於新興市場的美元債和大宗商品價格。

八是三十餘載的債牛到頭了嗎？陶冬認為，債市牛市還沒有結束，美國和中國大陸恐怕再有1-2個經濟下行期，利率也會趨向於零。債券估值極高，動盪難免。

九是S&P500再破頂？陶冬預估，2020年美股會繼續破紀錄。世界其他地方為刺激經濟而釋放出來的流動性中，不少也會聚向美國。

十是A股能牛起來嗎？陶冬認為，A股起碼上半年會有不俗的表現。大陸經濟的內生動力暫時不會有明顯改善，政策刺激力度恐怕需要逐步加碼。資金流向房地產市場和海外市場受阻，實體經濟又無吸收能力，因此資金需要尋找出路。

陶冬指出，A股的估值十分便宜，當銀行的股東比當銀行的客戶更值得，只是需要催化劑，需要信心，當然經濟形勢不明朗，市場波幅估計也大。