A股2019封關！滬指守穩3,000點 全年漲逾22%

A股2019年封關，上證指數全年上漲22%，站穩3000點大關。 中新社 分享 facebook

A股2019年封關，上證指數全年上漲22%，創2014年以來最佳表現，且站穩3,000點大關。

截至今天收盤，上證指數上漲0.33%，報3,050.12點，全年累計上漲22.30%，是近5年的最佳表現；深證成指漲0.63%，報1萬430.77點，全年累計上漲44.08%，創近10年最大年漲幅；創業板指數上漲0.44%，報1,798.12點，全年累計上漲43.79%，是近4年的最好表現。

2019年A股市場走出強勢回升態勢，且引爆跨年行情，分析人士稱，股市大漲主要是受證券法修訂獲得審批通過，市場對於未來資本市場發展充滿信心。

展望2020年，市場走勢備受關注。近期發佈的一些研報顯示，越來越多券商表明對明年市場的樂觀態度，慢牛、長牛、小康牛、成熟牛等關鍵字頻頻出現。

中新經緯引述前海開源基金首席經濟學家楊德龍分析認為，從估值上來看，當前A股市場處於全球資本市場的估值窪地，而大陸經濟中長期穩中向好的態勢未變，比較優勢非常明顯，也會吸引全球資本流入大陸市場。今年外資流入A股的資金量近人民幣3,500億，超出預期。

楊德龍認為，2020年將會延續A股慢牛長牛的走勢，上證指數在站穩3,000點的基礎上，進一步向上拓展空間，大概有20%左右的上行空間。

愛建證券預判，2020年市場基本以為穩為主，隨著時間的推移，改革和轉型效果的顯現市場也有上行的空間，但是幅度不大，預計在10-20%之間。2020 年成長和價值依然是主流，具體表現在科技成長、消費和金融相關投資機會上。

天風證券認為，2020年春季行情很大機率會是一個「經濟數據略有改善+一次降準的適度寬鬆+業績相對趨勢進一步確立」的組合。在年初兆元地方債下放的流動性需求，季度初繳稅高峰的客觀壓力及通膨壓力邊際回落等影響下，降準的信號越來越強烈。明年1月的外部環境符合大金融首先躁動的條件。

聯訊證券指出，歲末年初將迎來政策密集期，行情有望被點燃，因此預計2020年有望挑戰3,700點區域，其中上半年行情更為確定。風險溢價積極：外部環境友好。盈利端短期見底，信用、財政方面有望發力。