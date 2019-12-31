今年人民兌兌美元中間價貶值1.6%，成功守住7關口

2019年的最後一個交易日，人民幣兌美元中間價以兩連漲、並創8月6日以來新高，成功守住7關口。

中國外匯交易中心的數據顯示，人民幣兌美元中間價今（31）日報6.9762，升值43基點。

澎湃新聞報導，今年全年，人民幣兌美元中間價累計貶值1,130基點，幅度不到1.65%，（2018年12月28日人民幣兌美元中間價為6.8632）。此一波動幅度是近幾年來最低的，遠低於2015年、2016年和2018年。

從2014年開始，人民幣兌美元匯率連續三年出現年度貶值，2014年小幅貶值0.36%，2015年貶值6.12%，2016年貶值6.83%。此一頹勢在2017年一掃而空，升值5.8%。2018年人民幣兌美元中間價貶值5.04%。

今年全年245個交易日中，有68個交易日人民幣兌美元中間價突破7關口，今年雖然人民幣貶值，但扭轉之前結售匯追漲殺跌的恐慌行為，跨境資金在前三季呈現淨流入局面。