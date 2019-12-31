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華為今年營收增加18% 預計2020年將是艱難的一年

2019-12-31 10:58聯合報 記者李仲維/即時報導

華為輪值董事長徐直軍今（31）日在新年致辭中透露，公司今年全年營收可能增加18%至人民幣8,500億元，低於公司之前的預估。他還預計，2020年將是艱難的一年。

澎湃新聞報導，徐直軍稱，2019年對華為來說是極其不平凡的一年，在美國政府的打壓之下，全體華為人迎難而上，共克時艱，聚焦為客戶創造價值。儘管沒有達到年初預期，但公司整體經營穩健，基本經受住了考驗。

華為預計，今年營收增長18%，增幅低於2018年的19.5%。

華為並未公布第四季數據，但路透根據華為之前的聲明計算，截至12月31日當季營收增至人民幣2,392億元，較去年同期增加3.9%，但增幅低於第三季的27%。

徐直軍稱，2020年將是華為艱難的一年，公司繼續處於實體清單下，沒有2019年上半年的快速增長與下半年的市場慣性，除了自身的奮鬥，公司唯一可依賴的是客戶和夥伴的信任與支持。

他強調，生存下來是第一優先，公司要繼續堅持以客戶為中心，以奮鬥者為本，持續為客戶創造價值，重點做好保增長、提能力、優組織、控風險。

徐直軍表示，2020年華為將全力打造華為移動服務生態系統，包含雲儲存服務與一個應用程式庫，他稱，這是華為智慧終端機海外銷售的必要條件。

徐直軍還細數今年華為的重要成績，包括運營商業務引領全球5G商用進程。企業業務助力客戶打造數位化轉型底座，全球已有700多個城市、世界500強企業中的228家，選擇華為作為其數位化轉型的夥伴。首次發布計算產業戰略，推出全球最快昇騰910 AI處理器及AI集群訓練服務。智慧手機業務保持穩健增長，發貨量超過2.4億支，較2018年增加20%；PC、平板、智慧穿戴、智慧屏等以消費者為中心的全場景智慧生態布局進一步完善等。

徐直軍表示，公司將繼續剷除平庸幹部，祛除惰怠員工，幹部隊伍要保持10%的淘汰率。

華為預計，今年營收增長18%，增幅低於2018年的19.5%。新華社資料照片
華為預計，今年營收增長18%，增幅低於2018年的19.5%。新華社資料照片
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