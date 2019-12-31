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美中談和陸12月製造業PMI好於預期 連兩月擴張

2019-12-31 09:46聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸12月製造業採購經理指數（PMI）50.2，與上月持平，但好過預期的50.1，已是連續兩個月持續擴張區間。大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，製造業景氣穩中有升。

交行金融研究中心高級分析師劉學智分析，中美貿易談判達成階段性協定，對修復企業信心，提升製造業景氣度帶來積極作用，工業生產有望繼續沿改善方向演進。

統計局指出，12月製造業PMI反映幾個主要特點：一是受年底節假日帶動，生產繼續加快，需求保持擴張，製造業供需兩端較為活躍。

新訂單指數為51.2%，比上月微落0.1個百分點，已連續兩個月高於臨界點。在調查的21個行業中，有15個行業生產指數位於擴張區間，其中食品及酒飲料精製茶、紡織服裝服飾、醫藥、汽車、電氣機械器材、電腦通訊設備等製造業生產指數位於55.0%以上較高景氣區間。

二是進出口狀況改善，國外訂單明顯增長，原材料進口繼續回暖。新出口訂單指數為50.3%，高於上月1.5個百分點，自2018年6月以來首次升至擴張區間；進口指數為49.9%，環比上升0.1個百分點，連續兩個月回升。

三是供需狀況有所改善，價格指數雙雙回升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為51.8%和49.2%，分別比上月回升2.8和1.9個百分點，為3個月以來高點，其中主要原材料購進價格指數升至擴張區間。

四是轉型升級持續推進，新興產業增勢良好。從重點行業看，高技術製造業、裝備製造業和消費品行業PMI為52.8%、51.3%和51.4%，分別高於製造業總體2.6、1.1和1.2個百分點，連續3個月位於擴張區間，且景氣水準連續上升；高耗能行業PMI為48.6%，環比、同比分別下降0.5和0.3個百分點。

另外，非製造業商務活動指數繼續擴張，12月份非製造業商務活動指數從上月的54.4下降至53.5，，比上月回落0.9個百分點。12月份綜合產出指數則從上月的53.7下降至53.4。

大陸12月製造業採購經理指數（PMI）50.2，已是連續兩個月持續擴張區間。本報...
大陸12月製造業採購經理指數（PMI）50.2，已是連續兩個月持續擴張區間。本報資料照片
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大陸12月製造業採購經理指數（PMI）50.2，已是連續兩個月持續擴張區間。取自...
大陸12月製造業採購經理指數（PMI）50.2，已是連續兩個月持續擴張區間。取自中國網
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