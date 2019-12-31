無錫書記黃欽 市長杜小剛走馬上任

江蘇無錫市昨天下午舉行全市領導幹部會議，宣布由原無錫市長黃欽升任無錫市委書記，提名原昆山市委書記杜小剛升任無錫副書記兼市長候選人。

根據大陸人事任用規定，市長候選人到任後，需經市人大會議投票通過成為市長。

近十天前，江蘇宣布55名地級人士調動名單。黃欽與杜小剛都在名單上，巧合的是，黃欽是昆山人，擔任過昆山市副市長；杜小剛才從昆山市委書記一職卸任。未來兩人將以無錫市委、市政府一把手的身分搭擋工作。

新媒體「無錫觀察」深夜報導，會議中， 江蘇省委常委、組織部部長郭文奇代表省委講話，省人大常委會副主任李小敏主持會議並講話，黃欽與杜小剛分別表態發言。

郭文奇指出， 省委認為，無錫市近年來的成績來之不易，他強調，市委、市政府主要領導調整，是全市一件大事，並勉勵新領導班子，勇於改革創新不停步，不斷增創無錫發展新優勢。用好「太湖人才計畫」等載體，建設世界格局中的無錫、現代化形態中的無錫。

黃欽發言時表示，他的工作重點放在，做好全面小康收官、產業強市、長三角一體化和重大風險防控攻堅，推動無錫的高品質發展。