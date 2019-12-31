天津港智能集裝箱碼頭 多項技術首創

天津港北疆港區C段智能化集裝箱碼頭日前開工建設，這是天津港近十年來首個集裝箱碼頭項目，在設計上擁有雙懸臂軌道吊邊裝卸、無人駕駛電動集卡水平運輸等多項全球首創的技術和工藝，集智能、效率、安全、綠色、環保等功能於一體。

中新社報導，天津港北疆港區C段智能化集裝箱碼頭項目位於天津港北港池西側，碼頭岸線總長1100米，順岸式布局三個智能化集裝箱泊位，可滿足世界最大集裝箱船舶全天候靠泊作業。

天津港集團公司副總裁王偉表示，該集團圍繞實現天津港集裝箱3000萬標準箱生產保障能力，確立了建設天津港北疆港區C段智能化集裝箱碼頭工程，建成後將是中國智能化程度最高、建設成本最低、運營效率最優的集裝箱碼頭，必將推動天津港世界一流港口建設邁上新的台階。

該碼頭通過集成自主研發的智能調度、智能操作、智慧交通、智能閘口、智能理貨、智慧能源、智能監控、智能安防等領先系統，依託5G、大數據、雲計算、物聯網、人工智能等現代信息技術賦能，打造以人為本、安全健康、環境友好的新一代智慧、綠色集裝箱碼頭。

相比傳統垂直布置端裝卸的自動化集裝箱碼頭作業模式，在同等岸線、土地資源條件下，該方案更加高效率、便捷、低成本，碼頭整體設計生產效率提升5%，投入減少10%、能耗降低50%、運營成本降低25%。

預計2020年底可建成投產一個泊位，2021年6月份完成主體施工，全面建成三個泊位並投產使用。碼頭初設計年通過能力250萬TEU，未來可達300萬TEU，建成後將成為全球集裝箱碼頭的新標竿。