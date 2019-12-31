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大陸商務穩中求進 明年「過緊日子」

2019-12-31 02:05聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸商務部部長鍾山29日在工作報告中強調，商務部門明年要推動更高水平對外開放，堅持穩中求進的工作總基調，堅持過「緊日子」。

中國商務部網站，鍾山於2019年全國商務工作會議上作工作報告。會議指出，今年運作整體表現平穩，主要指標穩中向好，展望明年將會勤儉節約，堅持過「緊日子」，要加強資金管理，提高使用效率「把錢用在刀刃上」。

會議表示，2020年是全面建成小康社會和完成「十三五」規劃之年，商務部門要緊扣全面建成小康社會目標任務。

會議認為，今年面對國內外風險挑戰，商務運行總體平穩，主要指標穩中向好，高質量發展取得新成效。中國商務系統將堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線。

中國近來幾項經濟數據呈現好轉跡象。商務部市場運行司副司長王斌30日在記者會上表示，預計今年全國社會消費品零售總額將達人民幣41.1兆（約新台幣176兆），比2018年成長8%。消費對經濟成長的貢獻率超過60%，將連續6年成為經濟成長的第一拉動力。

國家統計局31日公布12月製造業與非製造業採購經理人指數（PMI），中國製造業PMI曾連6個月低於50榮枯線，11月重回50，12月表現備受關注。

PMI

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