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雲南自貿區邀台商台企發展 共用紅利

2019-12-30 20:47聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

雲南省委台辦副主任崔冰成日前指出，得益於大陸國家及省級一系列惠台措施，滇台經貿合作邁上新台階。

他表示，2019年雲南新批准台企52家，到位資金9350萬美元，年增737%；滇台貿易額達6.35億美元。截至目前，雲南省累計批准台企905家。

中新網報導，雲南省委台辦日前舉行專題研討會，引導台企台商積極參與雲南自由貿易試驗區發展。崔冰成在會中介紹滇台貿易情況及雲南自貿區發展。

崔冰成指出，當前雲南自貿區三個片區發展均步入快車道。其中，昆明片區註冊企業逾2000戶，註冊資本達人民幣185.4億元；紅河片區九個服務區可辦理655個工作事項，反響熱烈；德宏片區進出口跨境電商產業發展快速，瑞麗姐告邊境貿易區已成為大陸電商對緬客服、物流、資訊、結算的中轉站。據統計，每天由姐告發往緬甸的快遞包裹約6000件，一片欣欣向榮。

崔冰成呼籲，台商台胞抓住發展機遇，圍繞雲南自貿區產業特點，聚焦雲南著力打造的「綠色能源」「綠色食品」「健康生活目的地」三張牌，積極參與自貿區發展，共用紅利。

他的呼籲得到與會台商積極回應。昆明台商協會常務副會長陳政勝表示，非常看好雲南的發展及自貿區建設。

「四年前，我從廣東轉戰雲南，就是希望能乘著『一帶一路』建設及雲南構建面向南亞東南亞輻射中心的東風，拓展更廣闊的市場。」陳政勝透露，大陸國務院8月同意雲南自貿區設立後，他第一時間在昆明片區註冊企業。相信隨著自貿區發展，雲南的資源、區位、通道等優勢將更加明顯，為台企台商發展帶來更多機遇。

青年台商蘇允愷希望能分享雲南自貿區建設的發展機遇。「雲南自貿區規劃重點發展的跨境電商、大健康服務、數字經濟等產業，都是青年台商特別關注的領域，我們希望能在這裡有所作為。」蘇允愷說。

昆明經開區的雲南自由貿易試驗區昆明片區綜合服務中心。（雲南網）
昆明經開區的雲南自由貿易試驗區昆明片區綜合服務中心。（雲南網）
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雲南自貿試驗區昆明片區綜合服務中心設在昆明經開區。（雲南網路）
雲南自貿試驗區昆明片區綜合服務中心設在昆明經開區。（雲南網路）
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