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專家：貿易摩擦緩和 人民幣可望走出貶值循環

2019-12-30 20:28聯合報 記者劉秀珍╱台北即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋30日發表人民幣市場周評指出，近期中美貿易戰雖未有突破性進展，但美國總統川普提到將與大陸國家主席習近平會面並舉行簽署儀式，顯示雙方溝通良好；後續一旦完成文本協議簽署，搭配中方針對未來貨幣政策的積極表態，2020年大陸總體經濟將逐步回穩，匯率中長期走勢止跌回升機率大增。

上周恰逢耶誕假期，市場交投較為清淡，整體匯市於日中波動幅度有限。周初隨著一連串利多消息陸續湧現，包括川普表示與大陸間針對貿易協議已有非常好的電話溝通，以及中方亦開始大規模購買美國農產品等等，種種原因皆激勵人民幣匯市持續微幅上漲，甚至在岸中間價一度升破至6.9801元，創近4個半月以來新高。

但因投資人逢低購匯需求仍在，後續升值幅度稍作收斂，最終離岸人民幣兌美元(USDCNH)周線升值約102點，收在6.9929元，升值幅度0.15%；在岸人民幣兌美元(USDCNY)，周線升值約108點，收在6.9957元，升值幅度0.15%。

境內貨幣市場方面，銀行間資金氾濫，除一周期限因開始跨年利率有所彈升外，多數短天期的回購利率皆持續下滑；尤以隔夜驟降幅度最大，周間一度成交至0.85%附近，創近十年來低點。而在公開市場方面，上周人行雖僅續期逆回購人民幣500億元，但市場資金依舊寬裕，未見任何收緊的跡象，累計單周資金淨回籠300億元。本周即將邁入新一年度，在大陸人行先前大量資金挹注下可望平穩度過，但有鑑於目前短率已過低，仍須做好資金調控，避免突如其來的利率飆漲。

另外，大陸國務院總理李克強上周明確表示，未來將透過各種貨幣政策工具來降低市場實質利率和融資成本，推估新一階段的貨幣政策可望在農曆年前實施，以滿足年節前資金需求。

境外市場方面，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)持續在低檔徘迴，同業間拆借利率走勢大致相同，隔夜和一周成交價均回落至近一周低點，預期可樂觀看待跨年度的離岸資金流動性。

由於中美貿易戰有緩和象，人民幣可望走出貶值循環。本報資料照片
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人民幣川普

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