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保健品老闆正分享長壽秘訣 突心肌梗塞倒地猝死

2019-12-30 10:03聯合報 記者賴錦宏／即時報導

大陸一間保健品公司老闆早前出席演講會期間，出現突發性心肌梗塞，在台上眾目睽睽下倒地不起，由於身份特殊，加上事發前正在分享健康養生心得，影片引起中國大陸網友瘋傳。據了解，這名演講到一半猝死的老闆，是廣東中億健康科技有限公司的董事長陳沛文，公司發言人也證實，陳老闆不幸猝死講台上，享年51歲。

據星島網，從曝光的畫面可見，陳老闆在上月17日演講，在台上分享健康長壽秘訣，同時推廣強身飲品。原本中氣十足，但沒想到演說剛結束，準備下台時，突然腳步不穩，腿軟撞上角桌，接著癱倒在地上。主持人和保安人員隨即上前查看，並將他送院搶救，惟最後仍宣告不治身亡。

影片公開後，網民立即對陳沛文「起底」，指他是保健品公司老闆，亦自稱是保健飲品的發明人及健康專家，身家高達60億人民幣，故有人諷刺地指「這個年代還有人相信健康產品」？

後來該健康公司發言人證實，網路流傳的影片是真的，並證實老闆在演講完後就發生心肌梗塞，「真的倒了下來去世了。」發言人亦駁斥大陸網友說法，表示：「陳沛文哪有什麼身家60億元，他也沒說過自己是健康專家啊，這根本瞎講瞎說。」發言人又指，陳沛文20年前做過心臟手術，未知與今次意外身亡是否存在直接關係。

一間保健品公司老闆陳沛文稍早出席演講教人長壽，出現突發性心肌梗塞，在台上眾目睽睽...
一間保健品公司老闆陳沛文稍早出席演講教人長壽，出現突發性心肌梗塞，在台上眾目睽睽下倒地不起。（南方都市報微博照片）
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心肌梗塞人民幣

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