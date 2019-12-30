「上海購物」品牌響 吸引台澳企業入滬

今年以來，上海商業新業態、新模式、新流量亮點迭出，「上海購物」品牌越來越響。進博會溢出效應和不斷優化的營商環境，也吸引了愈來愈多的台灣、澳門企業進入上海市場，進一步為「上海購物」品牌增添新活力。

中新社報導，12月28日，青浦綠地繽紛城正式啟幕，「新年集市」品質生活節也在綠地繽紛城內拉開帷幕。據瞭解，為放大進博會溢出效應、提升消費者體驗，青浦綠地繽紛城依託進博會常年交易服務平台綠地全球商品貿易港平台資源，在開業期間開設綠地全球商品館，實現綠地商貿港在城市商業體內的創新導入。

上海兢揚管理咨詢有限公司總經理洪建文表示，通過聯合綠地全球商品貿易港平台，推動兩岸文化交流的同時，讓很多台灣藝術家有機會登上更大舞台，展示自己才華。據介紹，此次在綠地全球商品館展出售賣的藝術品，主要是來自台灣的劉良佑教授的彩墨畫系列、林振龍教授多彩釉系列和呂嘉靖教授寶鼎獅壺系列作品。

洪建文表示，目前公司旗下共有20多家台灣文創企業，「正是得益於上海優良的營商環境以及市場影響力，讓很多台灣的文創產品能藉助上海市場推廣到長三角、全中國乃至全世界市場。」

此外，「新春集市」品質生活節也在現場打造了「台灣年貨士林街」等主題體驗區域，引進農產品、休閑食品、文創用品等百餘款澳門及台灣地區特色商品，澳門花酒、澳門恒友咖喱醬、澳門同益百花魁果乾、台灣素馨紅茶、台灣酒粕香米卷、台灣三灣梨玉露等十餘款首發新品也同步亮相。

澳門國際投資協會會長吳偉恩表示，澳門國際投資協會通過與綠地全球商品貿易港平台合作，為澳門中小企業提供一系列配套服務，讓澳門企業只需要提供產品就能進入上海市場，很大程度推動了澳門中小企業發展。