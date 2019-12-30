領跑港資 李嘉誠收購上海商城

近日李嘉誠創辦的亞騰資產管理公司宣布將與Straits Real Estate以及工銀國際組成合資聯合體，共同收購位於上海浦東的三林印象城，交易預計在2020年第一季度完成。大陸財經評論員嚴躍進表示，此次收購說明港資看好上海等大陸地產項目，這個投資具有非常好的導向，說明當前包括李嘉誠在內的很多港商、港資企業願意繼續持有和投資大陸地產項目。

中新社報導，三林印象城位於上海浦東三林核心區，2010年開業，2017年由萬科集團接手重新定位，並於2018年完成改造。中新社報導，對於此次收購，亞騰資產管理公司表示，三林印象城覆蓋人群逾40萬，是周邊唯一有競爭力的購物中心，未來公司將對該房產實施資產增強和重新定位計畫。

在當前房地產市場和宏觀經濟調整的背景下，嚴躍進預計亞騰資產收購成本不會太高，「但此次收購對港資企業來說，是很好的市場信心提振，且在後續改造上能形成新項目，有望在未來帶來新投資。」

華鑫證券私募基金研究中心總經理傅子恒表示，上海三林板塊是浦東較繁華的商住區域，毗鄰浦東前灘，前灘是上海近年著力打造的高端商住區域，被視為有潛力成為第二個陸家嘴的上海新商貿中心之一。

傅子恒指出，商業地產投資屬於長周期投資，外資對中國大陸商業地產加大力度布局，顯示其對中國大陸經濟未來長期前景的明確預期。不只是商業地產，近期外資持續流入A股市場，顯示出外資對中國大陸經濟社會發展前景的看好。

實際上，今年以來，以前灘開發、迪士尼項目落地與臨港新城開發為標誌，整個浦東處在新開發熱潮中，人流與物流繼續集聚擴散的前景明朗。

世邦魏理仕發布的最新報告顯示，經歷近10年的高速發展，2019年大陸商業地產進入全面調整階段，展望2020年，寫字樓市場需求有望復甦，短期內供應高峰仍將持續。

業內人士表示，隨著一二線城市人口加速湧向城市外圍，與區域內優質商業設施相對缺乏形成結構性錯位，加之家庭消費型定位對周邊居住人群的黏性以及對電商衝擊較好的防禦性，新興商圈的區域型和社區型購物中心正在出現中長期的投資機會。