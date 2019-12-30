親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

領跑港資 李嘉誠收購上海商城

2019-12-30 02:00聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

近日李嘉誠創辦的亞騰資產管理公司宣布將與Straits Real Estate以及工銀國際組成合資聯合體，共同收購位於上海浦東的三林印象城，交易預計在2020年第一季度完成。大陸財經評論員嚴躍進表示，此次收購說明港資看好上海等大陸地產項目，這個投資具有非常好的導向，說明當前包括李嘉誠在內的很多港商、港資企業願意繼續持有和投資大陸地產項目。

中新社報導，三林印象城位於上海浦東三林核心區，2010年開業，2017年由萬科集團接手重新定位，並於2018年完成改造。中新社報導，對於此次收購，亞騰資產管理公司表示，三林印象城覆蓋人群逾40萬，是周邊唯一有競爭力的購物中心，未來公司將對該房產實施資產增強和重新定位計畫。

在當前房地產市場和宏觀經濟調整的背景下，嚴躍進預計亞騰資產收購成本不會太高，「但此次收購對港資企業來說，是很好的市場信心提振，且在後續改造上能形成新項目，有望在未來帶來新投資。」

華鑫證券私募基金研究中心總經理傅子恒表示，上海三林板塊是浦東較繁華的商住區域，毗鄰浦東前灘，前灘是上海近年著力打造的高端商住區域，被視為有潛力成為第二個陸家嘴的上海新商貿中心之一。

傅子恒指出，商業地產投資屬於長周期投資，外資對中國大陸商業地產加大力度布局，顯示其對中國大陸經濟未來長期前景的明確預期。不只是商業地產，近期外資持續流入A股市場，顯示出外資對中國大陸經濟社會發展前景的看好。

實際上，今年以來，以前灘開發、迪士尼項目落地與臨港新城開發為標誌，整個浦東處在新開發熱潮中，人流與物流繼續集聚擴散的前景明朗。

世邦魏理仕發布的最新報告顯示，經歷近10年的高速發展，2019年大陸商業地產進入全面調整階段，展望2020年，寫字樓市場需求有望復甦，短期內供應高峰仍將持續。

業內人士表示，隨著一二線城市人口加速湧向城市外圍，與區域內優質商業設施相對缺乏形成結構性錯位，加之家庭消費型定位對周邊居住人群的黏性以及對電商衝擊較好的防禦性，新興商圈的區域型和社區型購物中心正在出現中長期的投資機會。

上海

延伸閱讀

李嘉誠重返陸商業地產

李嘉誠重新布局大陸市場？旗下公司收購上海地產

李嘉誠基金會發放40億元 資助近3萬港業者

借錢免還

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

港府再推中小企業紓困 上限金額翻倍

2019-12-30 00:41

福州台協會25周年 致力服務台胞

2019-12-30 02:01

滇台貿易增 雲南自貿區看好

2019-12-30 02:01

漳州兩岸創意中心開幕 助產業升級

2019-12-30 02:00

「上海購物」品牌響 吸引台澳企業入滬

2019-12-30 02:00

港Q4經濟 還是沒起色

2019-12-29 23:27

大陸．資金．對策／大陸台籍員工參加台灣勞保實務分析

2019-12-29 23:27

專家看本周經濟指標／大陸2020經濟情勢嚴峻

2019-12-29 23:02

香港人將可使用支付寶 乘坐廣州地鐵和巴士

2019-12-29 18:00

水泥供不應求！要在工廠排隊8小時才能提一車

2019-12-29 16:26

京張高鐵開通最多省140分鐘 服務2022北京冬奧

2019-12-29 14:45

經濟壓力大 港府2020年再加碼支持中小企業

2019-12-29 13:36

耶誕內地團大減九成 旅業：春節也不樂觀

2019-12-29 13:35

陸企人物／李小芳用兒童動漫講述中國故事

2019-12-29 13:07

大陸製造業數據 周二公布

2019-12-29 00:30

特派在現場／北京飲料店雙雄 戰火熱

2019-12-29 00:00

大陸變相降息 推利率改革

2019-12-29 00:00

陸新證券法通過 市場化邁步

2019-12-28 23:57

陸新證券法明年三月上路 從業人員禁炒股

2019-12-28 23:52

供不應求...陸水泥車提貨 得排隊八小時

2019-12-28 23:21

中國新版證券法 明確註冊制從業人員禁買賣股票

2019-12-28 17:36

陸中石化大型煉化廠建成 年煉油1000萬噸

2019-12-28 17:20

中國一線城市房價趨分化 深圳創新高北京跌

2019-12-28 15:43

人行周末發文 深化利率市場化改革

2019-12-28 14:04

陸股一周／上證持穩3000大關

2019-12-28 13:58

業界悲觀 香港明年樓價看跌2成

2019-12-28 13:44

全球最貴香港商辦大樓「空置率」 創5年新高

2019-12-28 13:41

大陸新證券法 明訂證券從業人員禁止買賣股票

2019-12-28 12:38

大陸完成「台灣同胞投資保護法」修法 明年1月1日實施

2019-12-28 12:00

地區GDP明年起統一核算

2019-12-28 02:07

A股套現王出列 萬科A遭出脫1,600億元

2019-12-28 02:07

阿里落腳北京 衝數位化

2019-12-28 02:06

陸製造業回暖 工業利潤轉正

2019-12-28 02:05

華為稱去年僅獲62億元官方補助 揚言告華爾街日報

2019-12-27 22:09

防灌水！中國地方GDP由國家統計局統一核算

2019-12-27 18:05

上網八卦要小心 陸最高法確認微信微博聊天可作證據

2019-12-27 12:53

全球最貴的香港商辦大樓空置率創60個月新高

2019-12-27 12:38

外商投資法元旦上路 陸最高法司法解釋確保外資權益

2019-12-27 11:00

陸11月工業企業利潤增速由負轉正 台商投資獲利回暖

2019-12-27 10:35
看更多

熱門文章

中國打壓穆斯林 新疆近50萬孩童與家人分離

2019-12-29 06:57

陝百歲老人餵7旬植物人女兒吃麵 醒來「哭得像孩子」

2019-12-29 13:40

水泥供不應求！要在工廠排隊8小時才能提一車

2019-12-29 16:26

「打卡點」變「走光點」 百貨公司玻璃設計暗洩春光

2019-12-29 20:22

美公布軍艦南海作業照片 解放軍艦「監視」入鏡

2019-12-29 14:43

反送中半年重創香港 港府帳目15年來首見「紅字」

2019-12-29 16:06

中共政治局捧習近平 首封人民領袖稱號

2019-12-29 11:46

中共駐美大使：台灣選舉是「中國台灣省地方選舉」

2019-12-29 16:03

黑龍江暴雪黃色預警 哈爾濱機場關閉逾百航班取消

2019-12-29 16:07

陸媒：被王立強騙走200萬的當事人說 王就是個騙子

2019-12-29 16:35

北京醫生遭殺害後續：事發後兇嫌家屬毫無愧疚

2019-12-29 16:01

京張高鐵開通最多省140分鐘 服務2022北京冬奧

2019-12-29 14:45

吉林查干湖冬捕 「頭魚」近300萬拍出

2019-12-29 13:42

當年冒死炸冰山…救了南極科考船 張國立獲二等功

2019-12-29 13:38

中共《人民日報》微信 評選港警為2019年度人物

2019-12-29 16:08

中國廢除收容教育制度 賣淫嫖娼仍違法

2019-12-29 14:44

耶誕內地團大減九成 旅業：春節也不樂觀

2019-12-29 13:35

梁振英建議查帳香港電台 看看有無空間削減經費

2019-12-29 14:47

香港人將可使用支付寶 乘坐廣州地鐵和巴士

2019-12-29 18:00

政策欠成熟 近10年24中國醫生死於醫患衝突

2019-12-29 10:50

中共全國商務工作會議召開 要求過緊日子、穩中求進

2019-12-29 16:08

入選全球重要人物 香港黃之鋒：繼續「燒光環」

2019-12-29 13:34

金融專家入主地方領導 中共領導層或換血

2019-12-29 15:57

卸任山西省委書記 駱惠寧任全國人大財經委副主委

2019-12-29 14:58

帶團西班牙 香港團領隊遇劫受傷

2019-12-29 13:32

《通知》露玄機 北京當局擬放行「高樓養豬」

2019-12-29 16:11

經濟壓力大 港府2020年再加碼支持中小企業

2019-12-29 13:36

教唆9歲兒偷快遞 蘇州婦以為不用負責

2019-12-29 16:11

中國經濟下滑 民眾聰明消費國貨現生機

2019-12-29 15:20

2020年前瞻／大陸「夢幻之年」 3大麻煩纏身

2019-12-30 00:41

謀職不擇手段…怕唯一職缺被搶 榜眼下毒判刑8月

2019-12-29 13:30

香港民陣元旦大遊行 已獲不反對通知書

2019-12-29 21:20

2020元旦 香港大遊行將登場

2019-12-30 00:41

兩岸微流行／陸推ETC救塞車 但…為何裝防逃橫桿？

2019-12-30 00:41

陸企人物／李小芳用兒童動漫講述中國故事

2019-12-29 13:07

「90後」台青登陸6年 從尋根到扎根

2019-12-30 01:58

領跑港資 李嘉誠收購上海商城

2019-12-30 02:00

「上海購物」品牌響 吸引台澳企業入滬

2019-12-30 02:00

專家看本周經濟指標／大陸2020經濟情勢嚴峻

2019-12-29 23:02

船運送水！福建供水馬祖啟動

2019-12-30 02:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top