漳州兩岸創意中心開幕 助產業升級

位於漳州台商投資區文圃工業園的海峽兩岸（漳州）設計創意中心28日啟幕。

據披露，該中心總建築面積近4萬平方公尺，規畫引進工業設計為主的設計產業鏈，打造服務海峽兩岸及漳州市工業設計產業發展的特色載體，助推產業轉型升級。

中新社報導，海峽兩岸（漳州）設計創意中心相關負責人稱，該中心將作為海峽兩岸工業設計大賽的永久承辦點，為滿足企業展示、對接、宣傳等需求，還首設「專精特新」優秀工業產品展示館，已吸引近150家企業、1500多件產品參展。

項目運營方廈門國貿資產運營集團有限公司副總經理周為民披露，中心已有大陸國家級工業設計企業廈門拙雅設計等3家企業入駐，並有10餘家海峽兩岸工業設計企業正在洽談。

周為民還表示，將通過對接台灣高校機構及設計研究所，致力於將中心打造成兩岸人才集聚、成果共享、融合創新的常態化平台。

漳州是重要台胞祖籍地、台商投資密集區，形成了以食品、裝備製造、鋼鐵、石化、生物醫藥、鐘表等為代表的現代工業產業體系。目前，漳州台商投資區已成功培育太龍照明、燦坤實業等9家工業設計中心。

漳州台商投資區管委會主任陳藝章披露，將推出「關於加快工業設計產業發展八條措施」，從費用補助、企業發展獎勵等方面，重點扶持工業設計產業。